Los servicios de emergencias atienden en Euskadi más de 164 incidencias causadas por las bundantes lluvias

Los servicios de emergencia, SOS Deiak-112, han atendido en las últimas horas más de 164 incidencias relacionadas con la abundante lluvia caída en Euskadi, sobre todo en Bizkaia, la mayoría por inundaciones, agua en la calzada o desprendimientos.

Las intensas precipitaciones registradas desde el viernes por la tarde y durante toda la pasada noche, han provocado numerosas intervenciones en diferentes municipios, sobre todo del territorio vizcaíno, principalmente relacionadas con inundaciones en garajes y bajos en algunas viviendas situadas en zonas próximas a áreas de flujo preferente de varios ríos.

SOS Deiak-112 ha atendido en las últimas horas más de 164 incidencias, la mayoría por agua en la calzada, desprendimientos o inundaciones. Entre los puntos más afectados se encuentran los entornos del río Estepona en Bakio, el Butrón en Mungia y el Gobela en Getxo. También se han registrado actuaciones en el municipio de Maruri-Jatabe.

El episodio de lluvias ha dejado acumulados superiores a 90 mm, concentrándose especialmente en la cuenca del Butrón y en zonas costeras vinculadas al sistema Ibaizabal-Nervión. Como consecuencia de ellos, se han producido numerosas incidencias por balsas de agua y escorrentías en carreteras, además de algunos vehículos atrapados.

Durante la noche, el Ayuntamiento de Mungia ha activado su Plan Municipal de Emergencias, manteniendo reunida la mesa de crisis para realizar el seguimiento de la situación. Asimismo, desde SOS Deiak-112 se han realizado numerosos avisos y comunicaciones con responsables municipales de las zonas afectadas.

Todo ello ha sido monitorizado de forma continua por los servicios técnicos de Protección Civil del Gobierno Vasco, SOS Deiak, Euskalmet y URA, la agencia vasca del agua, que han realizado el seguimiento de la evolución de las precipitaciones y de los niveles de los ríos.

En algunos puntos, los niveles de los ríos han superado el umbral de aviso naranja y han llegado a rozar o incluso superar puntualmente el nivel rojo, si bien no ha sido necesario emitir avisos extraordinarios a la población. En la actualidad, tras la disminución de las precipitaciones a partir de las cuatro y media o cinco y media de la madrugada, los ríos están normalizando sus caudales y recuperando progresivamente la estabilidad.