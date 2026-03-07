Isabel Preysler y Tamara Falcó, madrinas de lujo en la inauguración del exclusivo Club privado de Íñigo Onieva

Manolo Falcó, junto con Xandra Falcó, Álvaro Preysler y Álvaro Falcó acompañado de Isabelle Junot ya en las últimas etapas de su embarazo, se hicieron presentes como parte del círculo cercano que sostuvo a Íñigo Onieva en uno de los días más relevantes para su trayectoria empresarial. De acuerdo con el relato proporcionado por el medio, la apertura de “Vega”, el nuevo club privado ubicado en la milla de oro madrileña, congregó a un variado grupo de personalidades del entretenimiento, empresarios y representantes de familias influyentes de la capital. Las figuras de Isabel Preysler y Tamara Falcó se posicionaron como madrinas destacadas del evento.

Según informó la fuente, la inauguración de este exclusivo espacio es resultado de meses de preparación en los que numerosos aspirantes buscaron formar parte de la selecta membresía del club. Íñigo Onieva, quien se estrena como empresario en este tipo de negocios, ha orientado el proyecto hacia un concepto que prioriza la privacidad, la cocina de alto nivel y una estricta confidencialidad en torno a sus socios e invitados, en consonancia con las tendencias internacionales de clubs privados en grandes ciudades. Madrid se suma así a este fenómeno que gana adeptos en distintas partes del mundo.

Durante la noche de apertura, las formalidades de etiqueta y el protocolo se mantuvieron de manera rigurosa entre los asistentes, quienes respondieron a la invitación presentando atuendos apropiados para la ocasión. Tal como publicó la fuente, la asistencia de la familia Preysler y la familia Onieva evidenció una alianza y apoyo conjunto hacia Íñigo en este nuevo proyecto. A la reunión también asistieron personalidades del ámbito artístico, como la actriz Cristina Castaño y Mónica Pont, así como figuras empresariales, entre ellas Enrique Solís y su hermano Kike Solís, quien llegó acompañado de su esposo Carlos Marrero.

El medio consignó además la presencia de referentes del mundo de la moda, destacando entre ellos a Carolina Herrera y su pareja. A la convocatoria respondieron igualmente compañeros de Tamara Falcó del programa televisivo “El Hormiguero”, incluidos Pablo Motos, Juan del Val y Jorge Ventosa, quienes coincidieron con Alonso Aznar y su esposa Renata Collado.

Según detalló la fuente, la inauguración de “Vega” no solo representó el debut de Íñigo Onieva como empresario en el sector de los clubes privados, sino también un ejemplo de la solidez de las relaciones familiares que rodean tanto a los Preysler como a los Onieva. En palabras de los asistentes, la unión familiar se manifestó de manera evidente, y el círculo social que se congregó dejó entrever el perfil exclusivo que se busca para los miembros de este nuevo espacio madrileño.

“Vega” busca consolidarse como un punto de referencia para quienes privilegiarán la confidencialidad, el acceso limitado y una experiencia culinaria de alto estándar en la vida nocturna de Madrid. La lista de invitados, compuesta principalmente por rostros conocidos y miembros de clanes empresariales, marcó la pauta sobre el tipo de ambiente al que aspira el club. Según reportó la fuente informativa, la noche inaugural sirvió para proyectar la imagen de exclusividad y selectividad que caracteriza a estos clubes de reciente auge internacional y que ahora posicionan a Madrid como un nuevo epicentro de este fenómeno social.