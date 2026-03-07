Irán suspende sus bombardeos a sus vecinos regionales pero se reserva el derecho a contraatacar

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha anunciado este sábado la suspensión de bombardeos contra objetivos en los países vecinos de la región y ha presentado sus disculpas por una estrategia que ha atribuido a una medida militar de fuerza mayor ante la muerte de la cúpula de seguridad en los ataques de la semana pasada de EEUU e Israel, pero ha matizado que su país se reserva el derecho a contraatacar si vuelve a ser objetivo de ataques desde estos lugares.

"El Consejo de Liderazgo en funciones aprobó ayer (por el viernes) que no se realizarán más ataques contra países vecinos ni se dispararán misiles a menos que un ataque contra Irán se origine en esos países", ha anunciado Pezeshkian en un discurso televisado a la nación, en referencia al órgano ejecutivo provisional establecido tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei en el ataque conjunto de la semana pasada de EEUU e Israel sobre Teherán.

El presidente iraní ha llegado incluso a pedir disculpas a los vecinos regionales e insistido en que su país no guarda ningún tipo de animadversión hacia ellos, en línea con la postura oficial del Gobierno iraní, que desde un primer momento ha esgrimido que sus bombardeos iban dirigidos contra posiciones militares, bien de EEUU o de los aliados regionales de Washington.

Pezeshkian ha dejado entrever que esta estrategia regional fue adoptada por los militares en un momento caótico. "Es necesario pedir disculpas a los países vecinos. Nuestro líder, nuestros comandantes y nuestros estudiantes", ha explicado en relación a la muerte de más de 150 colegialas en un bombardeo que Teherán atribuye a EEUU durante la operación inicial, "habían muerto en esta brutal agresión".

"Nuestras fuerzas armadas son intrépidas y han arriesgado sus vidas para defender la integridad territorial del país. En ausencia de los comandantes, tomaron las medidas necesarias para defender nuestra tierra con dignidad y fuerza", ha argumentado.

Aunque Pezeshkian asegura que la decisión se tomó el viernes, países como Arabia Saudí han denunciado intercepciones de al menos cuatro drones y un misil procedentes de Irán, en el marco de las medidas de represalia puestas en marcha por Teherán en respuesta a la ofensiva lanzada el sábado de la semana pasada por Washington y Tel Aviv.

También el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos ha confirmado esta madrugada la "contención con éxito" de un "un incidente menor provocado por la caída de escombros tras una interceptación", sin heridos que lamentar.

"UN SUEÑO HACIA LA TUMBA"

El presidente iraní ha aprovechado para declarar que la rendición incondicional exigida el viernes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no va a suceder jamás.

"La rendición incondicional de Irán es un sueño que se llevará a la tumba", ha avisado Pezeshkian antes de rematar su discurso con un llamamiento a una solución diplomática. "No tenemos intención de invadir países vecinos; como dijimos, son nuestros hermanos y nos esforzamos por unirnos a ellos para establecer la paz y la tranquilidad", ha indicado.