HRW denuncia el corte de comunicaciones en Irán y exige el fin inmediato del bloqueo de Internet

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este viernes la limitación progresiva de las comunicaciones en Irán desde el inicio --el pasado fin de semana-- de la operación 'Furia Épica' de Estados Unidos e Israel contra Teherán, y ha instado a las autoridades del país persa a poner fin "de inmediato" al bloqueo de Internet, alegando que este tipo de restricciones "expone a la población civil a mayores daños".

"El bloqueo de Internet en tiempos de crisis restringe el acceso a información vital, como dónde se llevan a cabo los ataques y cómo acceder de forma segura a atención médica", ha ilustrado la investigadora sénior de tecnología y Derechos Humanos de la ONG Tomiwa Ilori. "Los bloqueos de Internet también pueden contribuir a graves daños psicológicos en las personas durante el conflicto, ya que no pueden contactar con sus seres queridos", ha añadido.

Desde HRW han subrayado en que el cruce continuado de ataques militares entre EEUU, Israel e Irán "no justifica cortes generalizados de Internet en el país", incidiendo en el "historial" de interrupciones y cortes de Internet de las autoridades iraníes.

Estos bloqueos generalizados de Internet, ha reiterado Ilori, "violan diversos Derechos Humanos" pues, no solo "contribuyen a ocultar atrocidades a gran escala, difundir información errónea y restringir ilegalmente el acceso a la información", sino que además "obstaculizan gravemente la labor de periodistas y observadores de DDHH, incluyendo la documentación e información sobre posibles violaciones de las leyes de la guerra".

"Los apagones de las comunicaciones también podrían contribuir a la impunidad por las violaciones de DDHH", ha agregado la investigadora de HRW antes de remarcar que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos "protege el derecho de las personas a buscar, recibir y difundir libremente información e ideas a través de todos los medios, incluido Internet".

Por todo lo anterior, la ONG considera que el cierre generalizado de Internet y de las comunicaciones civiles impuesto por Teherán no estaría justificado a la luz del Derecho Internacional, lamentando "el daño significativo que esto inflige a los civiles y la falta de proporcionalidad en prohibiciones tan amplias".

Así, desde Human Rights Watch han insistido en apelar al Gobierno iraní para que restablezca "el acceso irrestricto a Internet y a las redes de comunicaciones en todo el país", al tiempo que han instado a la comicidad internacional --"incluidos los responsables políticos y empresas"-- a "explorar medidas técnicas y regulatorias para facilitar el acceso de los civiles a internet en situaciones de conflicto".