Perú nombra al diplomático Carlos Pareja nuevo ministro de Exteriores en plena polémica por la compra de cazas F16

El presidente de Perú, José María Balcázar, ha nombrado este jueves al diplomático Carlos Pareja Ríos como nuevo ministro de Exteriores del país, tras la dimisión del canciller Hugo de Zela Martínez en respuesta a la decisión del mandatario peruano de paralizar la compra de aviones de combate F16, pese a que la Fuerza Aérea suscribiera el acuerdo de venta.

La ceremonia, encabezada por el propio Balcázar, ha tenido lugar en el Palacio de Gobierno con la presencia del resto de integrantes del Gabinete Ministerial del país andino, entre los cuales se encuentra el nuevo ministro de Defensa, Amadeo Javier Flores Carcagno, quien ha jurado su cargo este mismo jueves después de la dimisión de su predecesor Carlos Díaz por la polémica de las referidas aeronaves que ha desatado la enésima crisis política en Lima.

Diplomático de carrera por la Academia Diplomática de Perú, Pareja Ríos ha sido embajador en países como Estados Unidos, Chile, España y Suiza, pasando a situación de retiro en el año 2019, según ha recogido la Presidencia peruana en un comunicado en el que ha indicado que, tras la jura del cargo, el nuevo canciller ha mantenido un encuentro con el personal diplomático y administrativo.

La jura del cargo por parte del nuevo canciller del país ha llegado horas después de que el primer ministro de Perú, Luis Enrique Arroyo Sánchez, haya respaldado el contrato de adquisición de dichas aeronaves cuyo primer pago, según ha indicado el Ministerio de Economía, ya ha sido efectuado por un valor de 462 millones de dólares (unos 395 millones de euros).