Guterres condena los ataques con misiles que han herido a tres 'cascos azules' en el sur de Líbano

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha condenado los ataques que este viernes han dejado a tres 'cascos azules' en Al Qawzá, en el suroeste de Líbano, después de que dos misiles alcanzaran la base del batallón de Ghana durante un intercambio de disparos entre el Ejército israelí y el partido-milicia chií Hezbolá.

"El Secretario General condena el incidente del viernes 6 de marzo, en el que tres cascos azules ghaneses de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL) resultaron heridos en su posición en Al Qawzah, suroeste del Líbano, en medio de intensos disparos. Les desea una pronta y completa recuperación", ha aseverado el portavoz del secretario, Stéphane Dujarric, en rueda de prensa.

Asimismo, el representante de la ONU ha defendido que "la seguridad del personal y de los bienes de Naciones Unidas debe respetarse en todo momento", al tiempo que ha exigido la rendición de cuentas de los responsables. "La inviolabilidad de las instalaciones de (la Organización) debe ser respetada por todos", ha insistido, instando a las partes a "reducir la tensión inmediatamente y cumplir plenamente sus obligaciones" en virtud de las resoluciones del Consejo de Seguridad.

La Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha denunciado este viernes que tres 'cascos azules' han resultado heridos en el suroeste de Líbano. "El herido más grave ha sido trasladado a un hospital de Beirut para recibir tratamiento", de acuerdo con la información proporcionada por la propia FINUL, que ha garantizado que investigará las circunstancias de "este terrible acontecimiento".

Previamente, las Fuerzas Armadas de Ghana habían informado de que dos militares ghaneses habían resultado gravemente heridos tras registrarse dos ataques con misiles que han provocado daños materiales en el cuartel general del batallón del país en territorio libanés.

Las autoridades de Líbano han elevado este viernes a más de 200 los muertos a causa de la oleada de bombardeos lanzada por Israel en respuesta al disparo de proyectiles por parte del partido-milicia chií Hezbolá en venganza por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

El Ejército israelí inició bombardeos contra lo que describe como objetivos vinculados a Hezbolá en respuesta a los citados lanzamientos, a los que el grupo ha sumado nuevos disparos de proyectiles y drones desde entonces. Además, ha desplegado militares en el sur, en una nueva incursión terrestre en el país vecino.

Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024, argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por Beirut y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.