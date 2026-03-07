El PP, PSOE Y Sumar coinciden en pedir a Renfe que mejore la accesibilidad de su página web

El PP, PSOE y Sumar han coincidido en el Parlamento en pedir a Renfe Viajeros que mejore la accesibilidad y elimine las deficiencias de su página web y sus aplicaciones móviles de ventas de billetes a usuarios.

Los tres partidos han llegado a esta petición mediante sendas propuestas de resolución que han presentado a un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas. El informe fiscaliza la gestión de Renfe Viajeros de las ayudas para el fomento del uso del transporte público ferroviario en el tercer cuatrimestre de 2022 y en 2023.

En dicho texto, el organismo presidido por Enriqueta Chicano apunta que se detectaron retardos y dificultades para la accesibilidad de su página web y sus aplicaciones móviles. Además, se recogí que los sistemas de información utilizados por Renfe Viajeros se diseñaron con diferentes tecnologías y sin una visión de conjunto; al tiempo que algunos utilizan tecnologías antiguas que dificultan su mantenimiento y soporte y aumentan los riesgos para la seguridad.

PUENTE YA CRITICÓ LA WEB

No es la primera vez que el funcionamiento de la web de Renfe recibe críticas, pues hasta el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, llegó a burlarse en el Congreso de lo mal que funcionaba y dijo que puntuarla con una nota de 4,8 sobre 10, tal como hizo un organismo europeo, le parecía "hasta generoso".

En este contexto, PP, PSOE y Sumar han registrado propuestas de resolución al informe para pedir que mejore la web. Dichas propuestas, recogidas por Europa Press, tienen que votarse en la Comisión Mixta de Congreso y Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas y si se aprueban se incorporarán al informe emitido por el organismo fiscalizador.

Por parte del PP, el partido insta al Gobierno a requerir a Renfe Viajeros la elaboración e implementación de un plan de acción para corregir las deficiencias de accesibilidad en su portal web y aplicación de venta de billetes, conforme al real decreto del 2018 sobre accesibilidad de sitios web y aplicaciones del sector público.

Del lado de los socialistas, la formación insta a Renfe Viajeros a desarrollar un proceso de integración y modernización de sus sistemas de información, que optimice la gestión de la venta de billetes y de las reclamaciones, así como para integrar sus bases de datos y desarrollar indicadores alineados con su estrategia corporativa de negocio, utilizando las tecnologías disponibles en el mercado y a elaborar un plan de mejora de accesibilidad de su página web y sus aplicaciones móviles.

Por último, Sumar pide a Renfe Viajeros a elaborar un plan de mejora de la accesibilidad de su página web y sus aplicaciones móviles.