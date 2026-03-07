El opositor Revolución Ciudadana queda suspendido por nueve meses del registro de organizaciones políticas

Un juez del Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador ha suspendido por un período de nueve meses al partido opositor Revolución Ciudadana del registro de organizaciones políticas del Consejo Nacional Electoral (CNE) en el marco del caso 'Caja Chica' en el que se investiga si dirigentes del partido habrían recibido dinero de Venezuela para financiar la campaña de 2023.

"En consecuencia, de lo analizado se dispone como medida la suspensión provisional por el plazo de nueve (9) meses de la organización política Movimiento Político Revolución Ciudadana, Lista 5, en el registro permanente de organizaciones políticas", señala el auto del juez Joaquín Viteri.

La no pertenencia a esta lista supone la inhabilitación del partido para participar en procesos electorales, lo que ha implicado una contundente crítica por parte del entorno de la formación correísta.

"La intención (de la decisión judicial) es evidente: impedir que participemos con nuestro casillero en las próximas elecciones seccionales, ya que el período de suspensión que pretenden imponer coincide con el proceso de inscripción de candidaturas", reza un comunicado emitido por Revolución Ciudadana en redes sociales.

Así, según sostienen desde la oposición, la decisión podría obstaculizar la normal participación de Revolución Ciudadana en las próximas elecciones seccionales, en las que se eligen prefectos, viceprefectos, alcaldes y concejales, entre otras autoridades locales y regionales, ya fechadas para el próximo mes de febrero de 2027.

En este sentido, han denunciado que el Gobierno de Daniel Noboa busca "eliminar a la oposición" y "callar" a "cualquiera que se atreva a levantar su voz". "¿Alguien duda aún de que vivimos en una dictadura? Ningún periodista, académico, fuerza política o actor social que se diga defensor de la democracia puede guardar silencio frente a una aberración judicial como esta", asevera el comunicado.

"Lo advertimos: la dictadura de Daniel Noboa instala un régimen de terror en el país más inseguro y violento del continente, ahora, ordena la proscripción de la Revolución Ciudadana de manera ilegal e irregular en plena marcha de calendario electoral", ha sostenido la recientemente elegida presidenta de la formación, Gabriela Rivadeneira, en un mensaje en redes sociales.

A finales de enero, la Fiscalía de Ecuador allanó los domicilios de Luisa González --excandidata presidencial-- y otros miembros del partido opositor en busca de pruebas del caso 'Caja Chica', entre un total de ocho personas investigadas por la supuesta financiación irregular de la campaña para las elecciones de 2023, en las que González perdió en segunda vuelta con el ahora presidente, Daniel Noboa.

González denunció las acciones de la Fiscalía y alegó que las autoridades ecuatorianas quieren "tapar la corrupción" del Gobierno. "La Revolución Ciudadana y Luisa González no hemos recibido un solo centavo ni de Venezuela ni de ningún cartel, ni de nadie", defendió.

Se trata del segundo caso que se le abre a la campaña de González, quien dejó de ser secretaria general del partido el 18 de enero. Ese mismo día, recibió una notificación del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por unas presuntas infracciones en la financiación y los gastos electorales durante la campaña.