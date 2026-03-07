EEUU aprueba una posible venta de armamento a Israel por 130 millones de euros sin pasar por el Congreso

El gobierno israelí ha recibido autorización para adquirir, de manera urgente, un paquete de armas y materiales defensivos, tras una declaración de situación excepcional por parte de Washington, lo que ha permitido omitir el proceso habitual de revisión legislativa en el Congreso estadounidense. Según detalló el Departamento de Estado de Estados Unidos, la operación se justifica como una respuesta inmediata ante la coyuntura de inseguridad en la región y se da apenas una semana después de que una ofensiva conjunta entre fuerzas estadounidenses e israelíes en territorio iraní dejara miles de víctimas, incluyendo al líder supremo Alí Jamenei junto con altos mandos y civiles.

De acuerdo con la información publicada por el medio, la venta aprobada por el Departamento de Estado alcanza un valor de 151,8 millones de dólares, equivalentes a unos 130 millones de euros, e incluye la transferencia de 12.000 cuerpos de bombas del modelo BLU-110A/B y material complementario. El comunicado oficial del Departamento de Estado estadounidense precisa que el Gobierno de Israel había solicitado el envío de 12.000 cuerpos de bombas de uso general de 1.000 libras cada una, junto a equipos de apoyo, servicios de ingeniería, logística, soporte técnico proporcionado tanto por el gobierno estadounidense como por contratistas, y otros elementos vinculados al programa logístico y de apoyo.

La decisión de omitir el paso por el Congreso se basa en la declaración de emergencia emitida por el Ejecutivo estadounidense, argumentando que el contexto regional exige una “venta inmediata” de armamento para atender lo que describen como un interés nacional en materia de seguridad. Según reportó el Departamento de Estado, esta exención de los controles legislativos responde al interés de mantener la capacidad operativa de Israel en la defensa de su territorio ante “amenazas actuales y futuras”, además de fortalecer la posición de disuasión frente a riesgos provenientes de actores regionales.

El Departamento de Estado estadounidense afirmó en su comunicado que la operación cumple una función relevante para la política exterior y la seguridad nacional de Estados Unidos, al “ayudar a mejorar la seguridad de un socio regional estratégico”, definiendo a Israel como un factor constante de estabilidad política y progreso económico en Oriente Medio.

La reciente escalada de violencia que motiva la transacción incluye la incursión militar que, según fuentes oficiales iraníes recogidas por la agencia, provocó la muerte de más de 1.300 civiles en Irán, además de la eliminación de figuras clave del gobierno y el ejército de ese país. Entre los fallecidos se encuentra el ayatolá Alí Jamenei, líder supremo iraní, así como varios ministros y altos mandos militares. Según consignó el medio, en respuesta a esta ofensiva, fuerzas iraníes han realizado lanzamientos de misiles y drones dirigidos tanto a territorio israelí como a bases estadounidenses ubicadas en Oriente Próximo.

La venta abarca no solo las bombas de uso general, sino también una variedad de servicios anexos necesarios para la correcta implementación y mantenimiento del armamento adquirido, incluyendo apoyo logístico y técnicos estadounidenses y de la industria contratista de defensa. El medio reportó que la transacción busca garantizar que Israel mantenga la capacidad de responder ante situaciones de crisis y preserve sus capacidades defensivas ante actores hostiles en la región.

Fuentes diplomáticas estadounidenses citadas en la comunicación oficial indicaron que la autorización pretende preservar el equilibrio de fuerzas en Medio Oriente y sostener el estatus de Israel como un aliado principal de Washington en la región. El Departamento de Estado subrayó que la transferencia de armas “servirá como elemento disuasorio ante las amenazas regionales”, en el contexto de la escalada militar registrada en las últimas semanas.

Según lo publicado, el mecanismo de emergencia aplicado por la administración estadounidense ha sido usado en otras ocasiones, aunque con carácter excepcional, y permite acelerar los procesos de transferencia de equipamiento considerado crucial para la defensa nacional de socios regionales. Este procedimiento elimina los habituales plazos y formalidades requeridos en ventas militares de este calibre, suprimiendo temporalmente la necesaria revisión y aprobación del Congreso para este tipo de operaciones.

La transacción ocurre cuando la tensión geopolítica alcanza niveles elevados, tras el operativo militar que Washington y Jerusalén llevaron a cabo en territorio iraní, una acción que ha modificado el tablero político y militar en la zona. El Departamento de Estado, en su nota oficial y según reportó el medio, insistió en que la venta ayudará a que Israel “enfrente eficazmente las amenazas actuales y futuras” derivadas del conflicto en desarrollo.

El medio notificó que la reacción de Irán, con el lanzamiento de misiles y drones hacia objetivos israelíes y estadounidenses, constituye uno de los episodios de represalia más significativos registrados recientemente en el teatro regional, marcando un incremento notable de la inestabilidad. Las autoridades estadounidenses insisten en que la medida de transferencia rápida de armamento a Israel constituye una respuesta directa a esta nueva configuración de amenazas, siguiendo los marcos legales y políticos que les permite el estado de emergencia declarado por el Ejecutivo.