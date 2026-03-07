Davidovich se repone a un mal comienzo y alcanza la tercera ronda en Indian Wells

El tenista español Alejandro Davidovich ha avanzado a la tercera ronda del torneo de Indian Wells (Estados Unidos), primer Masters 1.000 de la temporada, después de vencer el viernes al estadounidense Zachary Svajda (7-6(0), 6-2), y buscará los octavos de final ante el checo Jakub Mensik.

El malagueño, número 19 del mundo y que cuenta con los cuartos de final de 2023 como mejor resultado en el certamen, acabó con una sequía de tres años sin victorias en la cita norteamericana, después de un encuentro en el que tuvo que remontar un 0-5 adverso en el primer parcial.

Dos roturas permitieron a Svajda encarrilar la manga, pero cinco juegos consecutivos ganados de Davidovich devolvieron la igualdad a un marcador que tuvo que resolverse en el 'tie-break'. En él, el español no dio opción a su rival y arrasó con un 7-0 cerrado con un 'ace' de 193 km/h.

Posteriormente, en el segundo set, sobrevivió a tres bolas de 'break' y ganó otros cuatro juegos seguidos para garantizarse la victoria en una hora y 20 minutos.

Ahora, Davidovich se enfrentará en tercera ronda al duodécimo favorito del torneo estadounidense, el checo Jakub Mensik, que se impuso al local Marcos Giron (7-5, 7-6(4)). El español domina 4-1 en duelos ante el centroeuropeo, vigente campeón del Masters 1.000 de Miami.