Crónica del Ucrania - España: 1-3

Las jugadoras españolas acumularon seis puntos en el Grupo A3 tras superar a Ucrania en el Estadio Mardan Antalyaspor de Antalya, Turquía, y mantienen el liderato en la fase clasificatoria para el Mundial de Brasil 2027. Tal como reportó Europa Press, el encuentro concluyó con un marcador de 1-3 a favor del equipo dirigido por Sonia Bermúdez, con goles de Edna Imade, Lucía Corrales y Vicky López, mientras que Olha Ovdiychuk hizo el tanto para las ucranianas. El partido correspondió a la jornada 2 de la ronda de clasificación y se disputó en territorio turco debido a la situación de exilio que vive la selección de Ucrania.

Según consignó el medio europeo, desde el inicio España mostró mayor profundidad ofensiva por la banda izquierda, con Lucía Corrales como protagonista en la generación de ocasiones de peligro. Los primeros acercamientos se produjeron a través de centros de Corrales, a los que supo responder la defensa ucraniana, bloqueando dos remates de Vicky López. Poco después, Viktoriya Hiryn intentó sorprender con un disparo fuera del área, aunque el balón no puso en aprietos a la portera española, Misa Rodríguez.

La posesión del balón perteneció en clara mayoría al conjunto español durante buena parte del primer tiempo. De acuerdo con Europa Press, el equipo generó hasta tres disparos zurdos, obra de Vicky López, Alexia Putellas y Salma Paralluelo; los tres intentos fueron atajados por la portera rival, Daria Keliushyk. La guardameta ucraniana volvió a intervenir en el minuto 28, rechazando a córner un nuevo tiro de Vicky López. Las jugadas a balón parado también resultaron peligrosas para el equipo dirigido por Bermúdez, como un cabezazo de María Méndez tras un saque de esquina en el minuto 32, seguido por otro intento lejano de Corrales apenas unos minutos después.

A pesar de los numerosos ataques, la falta de precisión en los remates explicó la ausencia de goles durante la mayor parte de la primera mitad. No obstante, cercana la pausa, Europa Press relató cómo un lanzamiento de falta ejecutado por Paralluelo generó el primer tanto. La portera ucraniana salió en falso y Edna Imade aprovechó para cabecear y anotar el 0-1 en el minuto 44. Durante el tiempo añadido de la primera parte, Corrales amplió la diferencia con un disparo potente desde fuera del área que se coló por la escuadra tras golpear el larguero, sellando el 0-2 para las españolas antes del descanso.

Para la segunda parte, la seleccionadora Sonia Bermúdez realizó algunos cambios que dieron continuidad al dominio español. Eva Navarro ingresó al inicio de este periodo y protagonizó el primer disparo, que fue atrapado por Keliushyk. Según publicó Europa Press, el tercer gol se produjo tras una jugada individual de Athenea del Castillo por la derecha, que obligó a la defensa ucraniana a cometer un penalti por mano dentro del área. Vicky López ejecutó el lanzamiento desde los once metros para establecer el 0-3 en el minuto 55.

El equipo ucraniano, dirigido por Iya Andrushchak, buscó reaccionar y llegó a descontar tras una jugada por el costado derecho de Hiryn, cuyo centro fue aprovechado por Olha Ovdiychuk para anotar el 1-3 en el minuto 76, rematando de manera potente después de un toque en el larguero. Europa Press destacó que, pese a la diferencia en el marcador y los cambios realizados por el cuerpo técnico español, el encuentro mantuvo instantes de peligro, como un cabezazo de Imade que casi significa el cuarto gol español, contenido por una intervención destacada de la portera Keliushyk.

Durante el tramo final del encuentro, España mantuvo el control de las acciones, aunque el marcador ya no se movió. En tiempo añadido, Clara Serrajordi realizó un centro-chut que pegó en el poste, en una de las últimas acciones reseñables del partido. El equipo español cerró el encuentro con la victoria que lo consolida en la primera posición de su grupo, mientras que Ucrania permanece sin puntos tras las dos jornadas disputadas.

En cuanto a las alineaciones, Europa Press detalló que Ucrania inició con Daria Keliushyk en la portería; Shaynyuk, Kotyk, Olkhova, Shmatko, Ivkova en la defensa; Podolska, Kalinina, Petryk en el mediocampo; Ovdiychuk e Hiryn como jugadoras más adelantadas. España alineó a Misa Rodríguez; Jana Fernández, María Méndez, Codina, Lucía Corrales; Clara Serrajordi, Salma Paralluelo, Alexia Putellas; Vicky López, Athenea del Castillo y Edna Imade. Entre los cambios, destacaron el ingreso de Eva Navarro y diversas rotaciones de jugadoras en ambos conjuntos durante la segunda parte.

El partido fue dirigido por la árbitra francesa Maïka Vanderstichel, quien mostró amarillas a Kotyk, en Ucrania, y a Jana Fernández, en la selección española. El encuentro se desarrolló sin incidentes destacables fuera de lo deportivo y sirvió para que el combinado nacional refuerce su candidatura en la fase de clasificación, reafirmando su posición como líder de grupo con seis puntos, mientras Ucrania sigue con el marcador en cero puntos en esta etapa del proceso hacia Brasil 2027.