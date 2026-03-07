Al menos 15 milicianos muertos en operaciones militares en Pakistán

Al menos 15 supuestos milicianos han muerto en operaciones de las Fuerzas Armadas de Pakistán en la región de Baluchistán, en el sureste de Pakistán.

El Ejército ha informado de doce presuntos miembros del grupo Tehrik e Taliban Pakistan (TTP), los talibán paquistaníes, tras un "intenso enfrentamiento" en el distrito de Harnai.

Otros tres presuntos milicianos habrían muerto en el distrito de Basima, esta vez supuestos miembros de Fitna al Hindustan, término usado por las autoridades para referirse a los grupos terroristas a los que acusa de vínculos con India.

En estas operaciones se incautaron armas, munición y explosivos, según el Ejército paquistaní, que destaca que los sospechosos habían participado en numerosas acciones "terroristas".

El presidente paquistaní, Ali Zardari, y su primer ministro, Shehbaz Sharif, han felicitado a las fuerzas de seguridad por estas operaciones contra "grupos terroristas" y ha destacado que están apoyados por países extranjeros.

El conflicto con el TTP ha provocado además un enfrentamiento abierto entre Pakistán y Afganistán. Las autoridades de Pakistán estiman que más de 480 supuestos talibán han muerto en sus ataques contra Afganistán, desatados hace una semana tras una ofensiva terrestre de los fundamentalistas en respuesta a los últimos bombardeos paquistaníes contra presuntos objetivos del TTP.