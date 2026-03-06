Un camión se incendia en la bodega de un ferri que hacía la ruta entre Barcelona y Palma

Cuando el buque Golden Bridge se encontraba a unas 50 millas náuticas de Palma, los equipos de emergencia recibieron la alerta de que uno de los camiones transportados en la bodega había iniciado un incendio. Según detalló Salvamento Marítimo, el incidente movilizó inmediatamente a varias unidades de socorro marítimo y aéreo, con el objetivo de preservar la seguridad de las 172 personas a bordo entre pasajeros y tripulación. El incendio no causó heridos, aunque una densa nube de humo persistió en el compartimento de carga luego de que las llamas fueran sofocadas.

De acuerdo con la información publicada por Salvamento Marítimo en la red social X, el fuego se detectó sobre las 06:30 de la mañana, cuando el ferri operado por la naviera GNV cubría la ruta entre Barcelona y Palma. A bordo se encontraban 126 pasajeros y 46 trabajadores, todos ellos sin sufrir lesiones a raíz del incidente.

El Centro de Coordinación de Salvamento de Palma, operando bajo la dirección de la Capitanía Marítima, ordenó el despliegue de diversos recursos de emergencia. El ferri Golden Bridge fue escoltado hasta puerto por el buque Marta Mata y la Salvamar Libertas, mientras que el helicóptero Helimer 203 prestó apoyo desde el aire, informó Salvamento Marítimo. Estas acciones se activaron para asegurar el acompañamiento seguro del buque hasta que la situación quedara controlada por completo.

Además de los medios marítimos y aéreos desplazados, participaron en el dispositivo de emergencia el 112, los Bomberos de Palma, la Guardia Civil y los remolcadores del puerto. No obstante, ninguna de estas últimas unidades necesitó intervenir en la gestión directa del incidente, tal como consignó Salvamento Marítimo. El foco del incendio se localizó en la bodega, limitándose al camión afectado, y aunque el fuego ya se había extinguido para cuando los equipos llegaron, la preocupación se centró en la presencia de humo que permanecía dentro de la embarcación.

El seguimiento y la coordinación estuvieron gestionados en todo momento por las autoridades marítimas locales, quienes verificaron el bienestar de los ocupantes y controlaron la evolución del suceso, reportó Salvamento Marítimo. Finalmente, el Golden Bridge pudo llegar al puerto de Palma bajo constante vigilancia de las autoridades y los servicios de emergencia.

La compañía operadora del ferri, GNV, no emitió declaraciones inmediatas sobre el impacto en el servicio regular de la línea tras este episodio. La investigación sobre las causas del fuego quedará bajo el ámbito de las autoridades competentes, a fin de esclarecer los motivos por los cuales el camión originó el incidente, según las referencias aportadas por Salvamento Marítimo en sus actualizaciones oficiales.

La rápida actuación del equipo de a bordo y la intervención coordinada de los servicios de emergencia permitieron evitar que el incidente tuviera consecuencias mayores, asegurando la integridad de todos los viajeros y tripulantes. El proceso de evacuación y escolta del ferri se realizó sin mayores contratiempos, detalló Salvamento Marítimo en su comunicación.