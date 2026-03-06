Agencias

UEFA sanciona al Real Madrid por "comportamiento discriminatorio" en la grada del Santiago Bernabéu

Guardar

El Real Madrid fue multado por la UEFA este viernes con 15.000 euros y sancionado con el cierre parcial de la grada del Santiago Bernabéu, aunque se queda en una advertencia, por el "comportamiento discriminatorio" de un aficionado que realizó el saludo nazi en la previa del partido ante el SL Benfica de la vuelta de los 'playoffs' de la Champions, del pasado 25 de febrero.

"El Órgano de Control, Ética y Disciplina de la UEFA (CEDB) decide multar al Real Madrid CF con 15 000 euros y ordenar el cierre parcial del estadio (es decir, 500 asientos adyacentes de la tribuna sur inferior) durante el próximo partido de la competición de clubes de la UEFA en el que el Real Madrid juegue como local, por el comportamiento racista y/o discriminatorio de sus aficionados", informó el organismo.

Sin embargo, este cierre parcial del estadio madridista "queda suspendido durante un período de prueba de un año, a partir de la fecha de la presente decisión", por lo que se queda solo en una advertencia de cara al futuro.

Durante el encuentro frente al Benfica, un aficionado del Real Madrid fue expulsado del Santiago Bernabéu en el inicio del partido por realizar el saludo nazi en repetidas ocasiones, como captaron las cámaras de televisión. El conjunto blanco anunció además que inició la expulsión permanente del socio.

"El Real Madrid comunica que ha pedido de manera urgente a la Comisión de Disciplina del club que inicie un procedimiento inmediato de expulsión al socio que ha sido captado por las cámaras de televisión haciendo el saludo nazi en la zona donde se ubica la Grada de Animación, momentos antes de iniciarse el partido entre el Real Madrid y el Benfica", dijo el club en un comunicado.

El equipo de la capital confirmó que el hombre fue obligado a abandonar su sitio en la grada de inmediato. "Este socio fue localizado por los miembros de seguridad del club instantes después de que apareciera en la retransmisión y fue expulsado inmediatamente del estadio Santiago Bernabéu", añadieron.

"El Real Madrid condena este tipo de gestos y de expresiones que incitan a la violencia y al odio en el deporte y en la sociedad", terminó la nota sobre el incidente en una grada que, antes del partido, mostró el mensaje de "No al racismo. Respeto" en el inicio, después de que Vinícius Júnior denunciase el insulto racista de Gianluca Prestianni en la ida de los 'playoffs' en Lisboa.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Santander incoará expediente sancionador al policía local que "no hizo su trabajo" al recibir aviso sobre El Bocal

Un agente municipal será sometido a una investigación disciplinaria tras ignorar una advertencia sobre el deterioro de una estructura, según indicó la alcaldesa, luego de que el desplome causara la tragedia que dejó seis víctimas mortales

Santander incoará expediente sancionador al

Recuperando pide al PSOE que exija en todas CCAA un procedimiento para recuperar los bienes inmatriculados por Iglesia

La Coordinadora nacional, dedicada a la defensa del patrimonio público, reclama al principal partido de la oposición que promueva en cada región normas que permitan revisar y anular miles de inscripciones eclesiásticas consideradas inconstitucionales y opacas

Recuperando pide al PSOE que

La reducción de jornada beneficia la salud, pero puede incrementar las diferencias de género, según un estudio

Expertos analizan cómo la disminución del tiempo laboral mejora el bienestar general, aunque subrayan el riesgo de acentuar desigualdades, ya que la carga de tareas en el hogar recae mayoritariamente sobre las mujeres, según recientes investigaciones

Infobae

Demandan a Meta por publicidad engañosa con la privacidad de sus gafas inteligentes

Una acción legal colectiva fue presentada en San Francisco, exigiendo transparencia y responsabilidad a la tecnológica por no informar sobre el acceso de terceros a grabaciones privadas, lo cual podría exponer a los usuarios a importantes riesgos personales y de datos

Demandan a Meta por publicidad

Nuria López denuncia la violencia contra la mujer en México con su exposición en FotoFest Cartagena

La fotoperiodista española presenta en Cartagena una muestra que busca generar conciencia sobre feminicidios, desapariciones y explotación sexual en Méjico, incluyendo testimonios y relatos familiares que reflejan el sufrimiento y la dimensión universal de la problemática

Nuria López denuncia la violencia