Tres detenidos, dos menores, por un doble apuñalamiento en la Plaza del Ayuntamiento en noviembre

Un cuarto adolescente implicado en el doble apuñalamiento ocurrido durante el encendido navideño en la Plaza del Ayuntamiento de València no ha podido ser arrestado por su condición de inimputable según el marco legal, tal como informó la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana. El Ministerio Fiscal de Menores ya ha sido notificado sobre la implicación de este joven, por lo que deben definirse las medidas de protección correspondientes en su caso. El incidente tuvo lugar el 21 de noviembre de 2025, cuando varias personas sufrieron heridas graves a causa de un ataque con armas blancas realizado en un evento urbano que congregaba a familias y transeúntes en el centro de la ciudad.

Según publicó el medio informativo, agentes de la Policía Nacional han arrestado a tres jóvenes por estos hechos: dos menores de edad y otro joven de 19 años, a quienes se acusa de delitos de lesiones graves, amenazas graves y desórdenes públicos. La agresión generó instantes de temor entre quienes presenciaron el suceso, ya que la plaza se encontraba especialmente concurrida durante el encendido del árbol navideño.

Tal como consignó la misma fuente, los hechos ocurrieron cuando las víctimas, que se hallaban sentadas en los bancos del área, fueron abordadas de forma inesperada por un grupo numeroso de jóvenes. Los agresores presuntamente apuñalaron a dos de las personas presentes y persiguieron a un tercero, quien tuvo que escapar para evitar ser lesionado con el arma blanca. Las circunstancias causaron que muchas familias y asistentes abandonaran la zona con rapidez, ante la preocupación generada por la violencia del ataque.

Uno de los jóvenes agredidos sufrió varias heridas por arma blanca, una de las cuales alcanzó la zona medular, según detalló la Policía Nacional en un comunicado. Esto hizo necesaria una intervención quirúrgica de urgencia para estabilizar su estado de salud. Por su parte, el tercer joven que logró huir se desplazó hasta la sede policial, donde recibió los primeros auxilios y fue posteriormente derivado a un centro médico para recibir atención especializada.

La Brigada Provincial de Información se encargó de la investigación con el objetivo de identificar y detener a los presuntos responsables del doble apuñalamiento. Las pesquisas permitieron reunir evidencias y, el 26 de febrero, se concretaron las detenciones de los tres principales involucrados, todos relacionados directamente con los hechos violentos. La misma investigación logró identificar al mencionado cuarto implicado, quien no enfrenta cargos penales por su edad, conforme a la normativa vigente de responsabilidad penal del menor.

Según reportó la Jefatura, la Fiscalía de Menores ya está involucrada y evalúa cómo proceder frente a la participación del menor inimputable, siguiendo los protocolos legales para menores que no pueden ser juzgados penalmente. Por el momento, la investigación policial continúa abierta y la Policía Nacional no descarta efectuar nuevas detenciones o identificar a otros posibles responsables vinculados al caso.

El suceso, ocurrido un día de especial concentración de público en el corazón de València, reaviva el debate sobre la seguridad en actos multitudinarios y sobre la implicación de menores en delitos graves. De acuerdo con la información facilitada por los cuerpos de seguridad y reproducida por la prensa local, las autoridades mantienen las pesquisas para esclarecer completamente el episodio y determinar el grado de responsabilidad de todos los participantes en el ataque.