México desplegará 100.000 efectivos para garantizar la seguridad durante el Mundial de este verano

El equipo coordinador del Mundial en México implementará entre tres y cuatro capas de seguridad en las zonas clave del torneo, como estadios, hoteles participantes, aeropuertos y áreas designadas para aficionados, de acuerdo con el general Román Villalvazo, responsable del centro nacional de coordinación de seguridad para el evento. Esta estrategia responde al objetivo de proteger a los asistentes y participantes durante el transcurso del torneo, marcado como una prioridad tras los recientes brotes de violencia en territorio mexicano. El Gobierno de México, anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá de la Copa Mundial masculina de la FIFA 2026, presentó su plan especial de protección apenas dos semanas después de los enfrentamientos y disturbios registrados en diversas regiones del país, luego del fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como 'El Mencho', durante una operación policial.

De acuerdo con el propio Gobierno mexicano, el dispositivo de seguridad involucra la movilización de más de 100.000 elementos—including soldados, cuerpos policiales y personal de empresas privadas—además de la utilización de tecnologías avanzadas como drones, aeronaves militares y unidades caninas expertas en la detección de explosivos, según reportó el viernes en conferencia de prensa la presidenta Claudia Sheinbaum, en Guadalajara. El plan contempla la presencia de estos contingentes en los tres principales escenarios del torneo en el país—Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey—donde tendrán lugar los trece partidos asignados a territorio mexicano, con el encuentro inaugural programado el 11 de junio en la capital nacional.

La reciente oleada de violencia que afectó a varios estados de México el 22 de febrero estuvo directamente relacionada con la muerte de 'El Mencho', líder de una importante organización criminal. El incidente desencadenó la quema de vehículos, levantamiento de barricadas y operativos que resultaron en más de 70 víctimas fatales, generando cuestionamientos en la FIFA y en la comunidad internacional sobre la capacidad de México para albergar el evento bajo condiciones de seguridad. Según detalló la prensa local, estos episodios incrementaron la presión internacional para que las autoridades mexicanas demostraran estar preparadas para gestionar riesgos elevados y responder de manera efectiva a cualquier situación de emergencia.

Frente al escepticismo surgido por parte de algunos sectores, fuentes gubernamentales recalcaron su compromiso con la salvaguardia de selecciones nacionales, delegaciones internacionales y turistas que se prevé asistirán al certamen. “Como pueden ver, estamos bien preparados”, afirmó la presidenta Sheinbaum ante los periodistas, al destacar la magnitud de los recursos asignados para el dispositivo especial y la cooperación con diferentes organismos de seguridad nacionales e internacionales, informó el medio fuente.

Entre las acciones adicionales, el esquema considera una división del espacio en anillos de protección, con personal especializado monitoreando acceso y tránsito en los perímetros más próximos a los estadios y áreas sensibles. También se proyecta la vigilancia en sitios de alojamiento oficial de los equipos, con énfasis en hoteles y itinerarios habituales de traslado entre recintos deportivos y sedes logísticas, indicó el gobierno según consignó la fuente original.

El despliegue de tecnología será clave en el monitoreo de multitudes y detección de amenazas potenciales, según lo expuesto en la presentación oficial del plan. Drones y aeronaves militares patrullarán el espacio aéreo mientras unidades caninas operarán en puntos de control establecidos para detectar materiales peligrosos en zonas de gran concentración de público. Este componente tecnológico busca reforzar la prevención ante posibles incidentes y transmitir confianza a los organizadores y federaciones deportivas, detallaron las autoridades en la rueda de prensa.

La selección española, actual campeona de Europa y una de las aspirantes al título, realizará sus presentaciones en Guadalajara. El flujo previsto de turistas y seguidores internacionales en las tres sedes mexicanas implicó un ajuste de políticas públicas y coordinación extra entre los cuerpos de seguridad federales y estatales. Según reportó el medio de origen, el gobierno federal recalcó que, a pesar del contexto de inseguridad, no existen restricciones para viajar a las áreas seleccionadas para el Mundial y que los protocolos buscan disuadir cualquier amenaza que pudiera surgir durante la realización de los encuentros.

Además de los dispositivos habituales en grandes eventos deportivos, se fortaleció la capacitación de agentes especializados en respuesta rápida y neutralización de riesgos, quienes acompañarán las operaciones de vigilancia y actuarán ante escenarios de crisis, detalló el equipo organizador. El modelo de seguridad se construyó tomando en cuenta experiencias previas en eventos de esta magnitud y en consulta con expertos en logística de grandes concentraciones de personas, explicó la autoridad mexicana.

Tras los sucesos del 22 de febrero y el consiguiente estado de alerta en varias regiones, la administración federal promovió acciones coordinadas con las fuerzas armadas y las policías estatales, preparando manuales de actuación frente a emergencias potenciales durante el torneo. Este refuerzo de las medidas incluyó simulacros y ejercicios conjuntos orientados a la protección de instalaciones deportivas y rutas principales de acceso, consignó la fuente original.

El anuncio del dispositivo integral por parte de las autoridades busca tranquilizar a la comunidad internacional y a entidades como la FIFA, preocupadas por la posibilidad de que la situación interna afecte la imagen o el desarrollo del evento. El gobierno reiteró que todas las delegaciones y visitantes estarán cobijados bajo un esquema de protección diseñado para responder a las dinámicas actuales y a los riesgos que podrían presentarse antes y durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.