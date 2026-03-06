Macron habla con los líderes de Siria, Líbano e Irak para trasladar su apoyo contra los contraataques de Irán

El Gobierno francés solicitó respeto a la soberanía de Siria, Líbano e Irak en medio de una creciente escalada de ataques en la región, mientras la violencia afecta también a fuerzas internacionales en territorio libanés. Según publicó Europa Press, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, sostuvo conversaciones telefónicas el viernes con los mandatarios de estos tres países para expresar el respaldo de París ante la intensificación de los contraataques lanzados por Irán, que han impactado posiciones de Israel y de Estados Unidos presentes en la zona.

Macron indicó de manera explícita al presidente de Líbano, Joseph Aoun, el apoyo de Francia en respuesta a los bombardeos israelíes que afectan a ese país, contexto en el que milicias de Hezbolá están participando activamente en enfrentamientos con Israel, detalló Europa Press. El contexto bélico se agravó con la incorporación de Hezbolá a las hostilidades, lo que ha generado un aumento de ataques sobre territorio libanés y una mayor inestabilidad en la frontera.

En ese mismo intercambio, el jefe de Estado francés denunció un reciente ataque contra la Fuerza Interina de Naciones Unidas en el Líbano (FINUL), donde dos miembros del contingente de cascos azules de Ghana resultaron heridos tras el impacto de misiles, un incidente que permanece bajo investigación. Macron declaró, según cita Europa Press: “Condeno enérgicamente el inaceptable ataque perpetrado hoy contra miembros de su contingente. Francia mantendrá su compromiso con esta misión.”

El mandatario francés mantuvo también comunicación con Ahmed al Shara, presidente de Siria, y Mohamed Shia Al Sudani, primer ministro de Irak, para manifestar el respaldo francés ante la amenaza de nuevas represalias y expresar la necesidad de evitar una expansión del conflicto, según reportó Europa Press. En las conversaciones se subrayó la voluntad de Francia de actuar junto a sus socios internacionales para impedir que la crisis regional se profundice.

En mensajes difundidos en redes sociales, Macron destacó la importancia de salvaguardar la soberanía y la integridad territorial de Siria, Líbano y de todos los países de Oriente Medio. Argumentó que el respeto a estos principios resulta esencial en un contexto de injerencias y enfrentamientos crecientes, y llamó a la comunidad internacional a sumar esfuerzos para frenar cualquier intento de extensión del conflicto regional.

De acuerdo con Europa Press, el presidente francés enfatizó además que los esfuerzos de desestabilización en el área no pueden consolidar condiciones favorables al terrorismo. Macron subrayó que “Francia garantizará que así sea”, reafirmando el compromiso continuo de su gobierno con la seguridad regional y la lucha contra el extremismo.

El episodio más reciente de violencia contra la FINUL ocurre en un marco de tensión renovada por los ataques cruzados entre Israel y milicias afines a Irán. El personal de la ONU ha sido blanco directo en incidentes anteriores durante picos de conflictividad en el Líbano, lo que aumenta la preocupación por la seguridad de los efectivos internacionales desplegados en la zona.

Europa Press informó que el despliegue de fuerzas internacionales, sumado al deterioro de la estabilidad política en varias capitales de Oriente Medio, presenta desafíos adicionales para la acción diplomática. Francia figura entre los principales contribuyentes europeos a la misión de la ONU en Líbano, con un rol relevante tanto en el Consejo de Seguridad como en las operaciones colectivas de mantenimiento de la paz.

Las autoridades francesas reiteran la disposición de París para continuar los contactos diplomáticos y canalizar asistencia a los gobiernos de la región, buscando limitar los efectos de la escalada militar y reducir el riesgo de que los enfrentamientos se propaguen a otras zonas vecinos. Según recogió Europa Press, la posición oficial francesa insiste en que la cooperación internacional y el diálogo resultan prioritarios para evitar una mayor fragmentación del entorno geopolítico en Oriente Medio.

Francia busca consolidar su papel como mediador y socio estratégico en la región, apoyando tanto a estructuras estatales como a organismos internacionales que trabajan para preservar la estabilidad y proteger a las poblaciones civiles. Según lo registrado por Europa Press, Macron dejó claro en cada una de sus comunicaciones el respaldo de su país a las instituciones libanesas, iraquíes y sirias, así como el rechazo a cualquier acción que vulnere las fronteras internacionales reconocidas.