La red social X incorpora los hilos exclusivos, que solo pueden verse con una suscripción

El director de Producto de X, Nikita Bier, ejemplificó cómo funciona la nueva herramienta de hilos exclusivos al presentar en su cuenta un mensaje dirigido a quienes producen contenido en línea: “No te avergüences de tener un público reducido. Todas las grandes cosas crecen a partir de pequeñas cuñas de mercado.” El mensaje, solo visible para suscriptores que abonen 2,8 euros mensuales a su cuenta, permitió ilustrar la dinámica que, a partir de ahora, permite ocultar partes clave de un hilo y hacerlas accesibles únicamente para usuarios que decidan pagar por acceder a ese contenido. Así, X implementa un nuevo sistema de monetización que pone restricciones al acceso de ciertas publicaciones y reconfigura la relación entre creadores y audiencia. Según informó el medio a través de diferentes comunicados, este cambio busca aumentar los ingresos de quienes generan contenidos y estrechar los lazos dentro de la comunidad.

Según detalló el propio Bier y publicó X, la novedosa función de hilos exclusivos se incluye dentro del paquete denominado ‘Creator Subscriptions 2.0’, que suma varias actualizaciones para facilitar la obtención de suscriptores y la monetización directa por parte de los creadores. El sistema permite que solo quienes hayan elegido abonar una cuota mensual vean determinadas partes de un hilo, a diferencia de lo que sucedía anteriormente cuando todo el contenido era público sin restricciones de acceso. Ahora, dentro de una misma conversación, los usuarios pueden decidir avanzar hasta una publicación con la etiqueta de acceso restringido y, si lo desean, completar el trámite de pago usando el botón de suscripción visible en el propio hilo.

El anuncio, según reportó el perfil oficial para creadores de X, resalta la conveniencia que ofrece este nuevo sistema. “En lugar de enviar a tus seguidores a sitios web o newsletters externas y arriesgarte a perderlos, ahora tu audiencia puede suscribirse directamente desde el hilo”. De acuerdo con el medio, esta función pretende reducir la pérdida de audiencia originada por la dispersión en plataformas externas y canalizar el tráfico directo hacia el ecosistema de X. La plataforma destaca el potencial para expertos, comunicadores y escritores que buscan ampliar el alcance y la rentabilidad de sus publicaciones. “Estamos emocionados de ver todo lo que creas”, expresó Bier según consignó X.

El despliegue de la nueva opción, compartió el medio, recibió respuestas mixtas por parte de los usuarios. Mientras algunos celebran la oportunidad de monetizar contenido en un entorno cerrado, otras voces han manifestado su malestar ante la proliferación de servicios de pago dentro de la aplicación. Usuarios críticos argumentan que el número de suscripciones existentes –como las herramientas de analítica, los beneficios para cuentas verificadas o la monetización tradicional– resulta excesivo y plantean dudas sobre el atractivo real de este nuevo método. Entre las principales objeciones figura la creencia de que la audiencia no pagará por acceder a publicaciones reservadas. En respuesta a estos cuestionamientos, Bier explicó en una conversación citada por X: “Acabamos de ganar 800 dólares”, en alusión directa a la viabilidad económica del sistema para ciertos perfiles de creadores.

La función de hilos exclusivos se suma a otra novedad presentada en la semana por X: la inclusión de etiquetas de “colaboración pagada” que sustituyen el uso de hashtags para identificar anuncios. Según detalló el medio, este cambio permite una mejor identificación de la publicidad dentro del flujo de publicaciones y facilita la transparencia en los mensajes promocionales de las cuentas con acuerdos comerciales.

En relación con el fortalecimiento de las suscripciones, X lanzó también nuevas tarjetas de suscripción, un recurso diseñado para que los creadores compartan enlaces directos e incentiven a la audiencia a convertirse en suscriptores. Tal como publicó X, estas tarjetas buscan facilitar el crecimiento de las comunidades pagas y la captación de nuevo público afín a los creadores.

Otra de las actualizaciones, reflejada por el medio en sus publicaciones, afecta la organización del contenido. Los mensajes exclusivos para suscriptores pasarán a figurar directamente en el ‘feed’ principal del perfil del creador, en vez de situarse en una sección diferenciada. La empresa argumenta que este cambio busca dar mayor visibilidad a los contenidos restringidos y potenciar el alcance de las publicaciones que forman parte del modelo de pago.

Además, X comunicó el lanzamiento de un panel renovado en el Creator Studio, la herramienta usada por creadores para gestionar su actividad y relaciones con la audiencia. Este panel ofrece ahora información detallada sobre los beneficios que reciben los suscriptores, el número de abonados, y nuevos instrumentos orientados al crecimiento y la gestión eficiente de las comunidades.

Estas actualizaciones ya se encuentran disponibles para dispositivos iOS y para la versión web de X, mientras que el acceso para quienes utilicen dispositivos con sistema operativo Android estará habilitado en el transcurso de la próxima semana, tal como consignó el medio a partir de las comunicaciones oficiales de la empresa.

Desde la llegada de Elon Musk a la propiedad de la red social, X ha impulsado de modo persistente iniciativas que apuntan tanto a la diversificación de fuentes de ingresos como a la captación de creadores mediante estímulos económicos directos. Según ha remarcado la empresa en distintos posts, el objetivo central de estas funciones reside en consolidar el ‘feed’ de X como “el canal de difusión más potente del mundo”, incentivando la fidelización de seguidores e incrementando la rentabilidad del entorno digital tanto para la compañía como para sus usuarios más activos.

El debate acerca del valor del contenido digital y el costo para el usuario final continúa abierto. Algunos creadores han compartido ejemplos de monetización exitosa y animan a sus colegas a explorar las nuevas posibilidades de X, mientras que otros usuarios mantienen reservas sobre el modelo. De acuerdo con lo publicado por X, la empresa evalúa ir sumando herramientas y ajustes en función del comportamiento y la demanda de la comunidad global de la plataforma.