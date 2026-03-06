Agencias

La brasileña Petrobras dispara un 160% su beneficio en 2025, hasta los 16.966 millones de euros

La petrolera brasileña Petrobras ha obtenido un beneficio neto de 19.634 millones de dólares (16.934 millones de euros) al cierre del 2025, lo que supone un incremento del 160,8% respecto al año anterior.

Los ingresos descendieron un 2,4% hasta situarse en los 89.195 millones de dólares (77.081 millones de euros) en el último año, según se desprende del informe de resultados correspondiente al 2025.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado se situó en los 42.523 millones de dólares (36.751 millones de euros), un 5,3% por encima de la cifra del año anterior.

La petrolera justifica este descenso por la disminución en un 7,8% los precios del barril de Brent durante el cuarto trimestre del año y por las menores ventas en Brasil de productos de petróleo.

Por otra parte, la deuda neta registró un alza del 16% hasta los 60.593 millones de dólares (17.643 millones de euros).

Las inversiones alcanzaron los 20.300 millones de dólares (17.547 millones de euros) en 2025, lo que supone un aumento del 22,2% respecto al ejercicio anterior.

En el cuarto trimestre del 2025, el beneficio neto se ubicó en los 2.899 millones de dólares (2.506 millones de euros) frente a las pérdidas de 2.780 millones de dólares (2.403 millones de euros), mientras que los ingresos aumentaron un 13,4% hasta los 23.608 millones de dólares (20.410 millones de euros).

"Los resultados de 2025 confirman la coherencia de nuestra estrategia, basada en la disciplina de capital, el crecimiento de la producción y la eficiencia operativa", señaló el director financiero de la compañía, Fernando Melgarejo.

