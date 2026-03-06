El Jimbee Cartagena y el Palma Futsal se meten en otra Final Four

El desenlace del encuentro entre el Palma Futsal y el Riga FC incluyó una jugada decisiva en la que Artjoms Kozlovskis, desde la banda izquierda y a menos de un minuto del final, remató al arco y el balón se desvió en la rodilla de Deivão antes de entrar en la portería. Esta anotación no modificó el desenlace general, ya que el conjunto balear, que arrastraba la ventaja obtenida en la ida, logró clasificarse para la Final Four de la Champions League de fútbol sala. Según informó el medio que difundió la noticia, el Jimbee Cartagena y el Illes Balears Palma Futsal aseguraron este viernes su presencia en la ronda definitiva del torneo continental, tras superar la serie de cuartos de final.

De acuerdo con la información publicada, el Jimbee Cartagena Costa Cálida firmó su pase al torneo tras imponerse de manera clara a Kairat Almaty por 7-4 en su enfrentamiento directo. Esta victoria, sumada al triunfo por 2-1 en el partido de ida, le permitió al equipo cartagenero sellar su clasificación a la etapa final, que reunirá a los cuatro mejores conjuntos europeos entre el 8 y el 10 de mayo en Pésaro, Italia.

Por su parte, el Palma Futsal, vigente subcampeón del torneo, afrontó el desafío de la vuelta con ventaja, luego de haber derrotado al Riga FC por 7-4 durante el partido de ida celebrado en Son Moix el 22 de febrero. En el duelo de vuelta, disputado en la capital letona, la eliminatoria permaneció equilibrada hasta los minutos decisivos. El medio consignó que la expulsión del jugador local Dylan Vargas en el minuto 32 ofreció posibilidades al conjunto balear, aunque ningún intento logró transformar el marcador, ni siquiera cuando optó por la táctica de portero-delantero.

El único gol del encuentro llegó cuando restaban solo 33,5 segundos en el cronómetro. Kozlovskis ejecutó un disparo por la banda izquierda que, tras rozar involuntariamente a Deivão, terminó dentro de la portería de los visitantes. Pese a este tanto, el Palma Futsal mantuvo la diferencia global y aseguró su participación en la Final Four.

En el otro cruce de cuartos de final, el Jimbee Cartagena no encontró obstáculos de consideración. La dinámica del partido de vuelta quedó marcada rápidamente por dos anotaciones de Pablo Ramírez, a las que se sumó el gol de Muhammad Osamanmusa. Además, Gabriel Motta y Waltinho completaron la cuenta con dos tantos cada uno. El Kairat Almaty, que llegaba obligado a remontar tras perder en la ida, vio frustradas sus esperanzas tras la sucesión de goles recibidos según detalló el reporte original.

Ambos equipos españoles se unen así al cuadro final de la competición europea, que se disputará entre el 8 y el 10 de mayo en la ciudad italiana de Pésaro, donde buscarán el título de la Champions League de fútbol sala. El medio que informó sobre el desarrollo de estos partidos subrayó la trayectoria de los dos equipos hasta alcanzar esta fase, señalando la firme actuación del Jimbee Cartagena en su eliminatoria y la capacidad del Palma Futsal para sostener la tensión en un entorno adverso.

La Final Four reunirá a los representantes más competitivos del continente en una sede italiana y ofrecerá la oportunidad tanto al conjunto murciano como al balear de alcanzar el máximo galardón del fútbol sala europeo. La clasificación de ambos equipos ratifica la presencia española en las etapas decisivas del torneo y prolonga la tradición de la Liga española en la élite de la disciplina.