El Ejército de Irán advierte de ataques "más intensos y generalizados" en sus represalias contra EEUU e Israel

El general de brigada Mohamad Akramnia, portavoz del Ejército iraní, afirmó que Irán cuenta con la preparación necesaria para sostener una guerra durante un periodo prolongado, superando las estimaciones previas de entre cuatro a cinco semanas señaladas por funcionarios estadounidenses. Según consignó el medio IRNA, Akramnia sostuvo que "combatimos de forma controlada" y añadió que las fuerzas armadas iraníes ahora se encuentran mejor preparadas que durante el conflicto de doce días registrado en junio de 2025 frente a Israel y Estados Unidos. En este contexto, el portavoz indicó que "hoy podemos seguir combatiendo mientras las autoridades del país lo deseen" y aseguró que el Ejército posee pleno conocimiento sobre las capacidades, el equipamiento y las reservas de municiones de sus adversarios. Además, aseguró que, de acuerdo con sus datos, las armas defensivas del enemigo muestran señales de agotamiento y que las bases estadounidenses distribuidas en la región podrían quedar sin capacidad de defensa en cuestión de días, pese a que tanto la Administración estadounidense encabezada por Donald Trump como las Fuerzas Armadas de ese país niegan ese diagnóstico, y el presidente Trump ha declarado que su nación está preparada para librar conflictos de forma indefinida.

Según informó IRNA, Ibrahim Zolfaqari, portavoz del cuartel general de Jatam al Anbiya, destacó en una declaración pública durante la madrugada de este viernes que los ataques iraníes contra posiciones consideradas enemigas aumentarán en intensidad y extensión durante los próximos días. Zolfaqari precisó que las Fuerzas Armadas de Irán han desarrollado diversas operaciones ofensivas y defensivas en las últimas veinticuatro horas. En relación a las represalias contra Israel, detalló que la Fuerza Aérea y la Armada iraníes han desplegado vehículos aéreos no tripulados con capacidad destructiva dirigidos a territorios ocupados, con ataques específicos contra la base aérea de Ramat David y el radar localizado en Miron.

Además de las operaciones en territorio israelí, el vocero militar anunció dos ataques con drones dirigidos contra fuerzas estadounidenses en la región. Uno de los blancos fue una posición ocupada por efectivos estadounidenses en el campamento Al Adiri, situado en Kuwait, mientras que el segundo ataque tuvo como objetivo el cuartel general de las tropas estadounidenses en Erbil, dentro del Kurdistán iraquí. IRNA reportó que estas acciones forman parte de las represalias implementadas por Irán en respuesta a una operación militar previa efectuada por Estados Unidos e Israel, que tuvo como objetivo Teherán y otros puntos del país el pasado sábado.

Tal como publicó IRNA, la nueva fase de hostilidades se enmarca en un contexto de escalada entre Irán y las potencias aliadas de Washington y Tel Aviv. El Ejército iraní señala que ya se han realizado varias operaciones simultáneas bajo una estrategia que combina acciones ofensivas y defensivas. El intercambio de ataques entre Irán e Israel, sumado a las misiones israelí-estadounidenses, generó un aumento en la tensión militar regional.

De acuerdo con declaraciones recogidas por ISNA y reproducidas por otros medios, la cúpula militar iraní calificó su conducta bélica como "controlada", orientada por directrices superiores. El general Akramnia enfatizó que Irán —a diferencia de otros episodios recientes— mantiene una estructura de combate disciplinada que le permitiría prolongar el conflicto, siempre en función de las decisiones de las máximas autoridades nacionales. Insistió en que el conocimiento adquirido sobre posiciones, recursos y debilidades de sus oponentes podría suponer una ventaja significativa ante una eventual ofensiva mayor.

La Administración Trump y portavoces del Pentágono han manifestado una perspectiva opuesta respecto al posible agotamiento de capacidades de defensa en las bases estadounidenses emplazadas en Medio Oriente. Las declaraciones del presidente resaltaron la extensión indefinida del compromiso militar de Estados Unidos, en clara discrepancia con las proyecciones expuestas por el Ejército iraní.

El medio IRNA detalló que los esfuerzos de Irán incluyeron la utilización de distintos tipos de armamento no tripulado, con acciones directas sobre instalaciones críticas del adversario. Los ataques sobre instalaciones israelíes y estadounidenses reflejan un incremento calculado en el nivel de confrontación, mientras las autoridades de Teherán insisten en que dominan el ritmo y el alcance de sus operaciones militares en el escenario regional.