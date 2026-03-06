Agencias

CCAA del litoral español hacen frente común para reclamar una nueva ley de costas "más sensible a la realidad"

Guardar

Varias comunidades autónomas del litoral español, como la Comunitat Valenciana, Galicia, Murcia, Canarias y Cantabria, han hecho frente común para reclamar al Gobierno que impulse una nueva ley de costas que aporte mayor seguridad jurídica y que sea "más actual, más real" y "más sensible a la realidad" de cada una de las regiones, así como que supere la actual "política de deslindes".

Así lo ha explicado el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y de la Recuperación de la Generalitat Valenciana, Vicente Martínez Mus, en declaraciones a los medios antes de la celebración de la II Cumbre Nacional del Litoral que ha reunido este viernes en València a representantes de gobiernos de autonomías con litoral.

En concreto, han participado, además de Martínez Mus, la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático de Galicia, Ángeles Vázquez; el conseller del Mar y del Ciclo del Agua de las Islas Baleares, Juan Manuel Lafuente; el director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta; el consejero de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia, Jorge García; y el consejero de Fomento, Vivienda y Ordenación del Territorio de Cantabria, Roberto Meria.

Martínez Mus ha señalado que a todas estas CCAA les preocupa "mucho" la seguridad jurídica de la costa y cuestiones como la regresión, "el problema más importante en estos momentos", ante el que la actual normativa "no contempla medidas para frenarla". "Una normativa moderna, actual y del siglo XXI tiene que tener en cuenta eso", ha reivindicado el responsable valenciano.

También ha abogado por establecer mecanismos de compensación para que los recursos que genera la costa reviertan en "cierta manera" en proteger el litoral, algo que en estos momentos "no está sucediendo".

"Se trata de proteger el territorio, de conservar nuestras costas, de conservar ese patrimonio cultural, energético y también económico que tiene nuestro litoral y la herramienta que tenemos en estos momentos, que es la ley vigente, no es suficiente", ha resumido.

((Seguirá ampliación))

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Bruselas abre una consulta para recabar medidas que alivien la presión del mercado de la vivienda en la UE

El Ejecutivo comunitario recoge opiniones sobre propuestas que facilitarán el acceso a residencias dignas en ciudades y destinos turísticos, mientras prepara una normativa centrada en ofrecer recursos a autoridades locales frente a alquileres temporales en alza

Bruselas abre una consulta para

UEFA sanciona al Real Madrid por "comportamiento discriminatorio" en la grada del Santiago Bernabéu

La entidad europea impuso una multa económica y una sanción condicional tras identificar a un seguidor realizando un saludo nazi antes del duelo frente al Benfica, según informaron tanto el organismo regulador como el club madrileño en diversos comunicados

UEFA sanciona al Real Madrid

La brasileña Petrobras dispara un 160% su beneficio en 2025, hasta los 16.966 millones de euros

Pese al retroceso de los ingresos anuales, la petrolera reportó un salto notable en sus utilidades y en sus inversiones, atribuyendo la mejora a una estrategia centrada en disciplina financiera y mayor eficiencia, según su director financiero

La brasileña Petrobras dispara un

Xiaomi lanza 'miclaw', una IA autónoma que permite ejecutar cualquier tarea en su ecosistema desde el móvil

La compañía china impulsa su ecosistema tecnológico al integrar una solución inteligente capaz de gestionar múltiples funciones personalizadas en dispositivos, con razonamiento propio, memoria avanzada y protección de datos local, según detalla Xiaomi en su web oficial

Xiaomi lanza 'miclaw', una IA

La amenaza de Trump sobre España es "imposible de ejecutar" y "contraproducente para EEUU", según analistas

Expertos sostienen que la advertencia del mandatario estadounidense carece de fundamento legal, perjudicaría intereses de Washington y no sería efectiva, aunque advierten que la dependencia energética española de Estados Unidos representa el único riesgo concreto en la relación bilateral

La amenaza de Trump sobre