CCAA del litoral español hacen frente común para reclamar una nueva ley de costas "más sensible a la realidad"

Varias comunidades autónomas del litoral español, como la Comunitat Valenciana, Galicia, Murcia, Canarias y Cantabria, han hecho frente común para reclamar al Gobierno que impulse una nueva ley de costas que aporte mayor seguridad jurídica y que sea "más actual, más real" y "más sensible a la realidad" de cada una de las regiones, así como que supere la actual "política de deslindes".

Así lo ha explicado el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y de la Recuperación de la Generalitat Valenciana, Vicente Martínez Mus, en declaraciones a los medios antes de la celebración de la II Cumbre Nacional del Litoral que ha reunido este viernes en València a representantes de gobiernos de autonomías con litoral.

En concreto, han participado, además de Martínez Mus, la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático de Galicia, Ángeles Vázquez; el conseller del Mar y del Ciclo del Agua de las Islas Baleares, Juan Manuel Lafuente; el director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta; el consejero de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia, Jorge García; y el consejero de Fomento, Vivienda y Ordenación del Territorio de Cantabria, Roberto Meria.

Martínez Mus ha señalado que a todas estas CCAA les preocupa "mucho" la seguridad jurídica de la costa y cuestiones como la regresión, "el problema más importante en estos momentos", ante el que la actual normativa "no contempla medidas para frenarla". "Una normativa moderna, actual y del siglo XXI tiene que tener en cuenta eso", ha reivindicado el responsable valenciano.

También ha abogado por establecer mecanismos de compensación para que los recursos que genera la costa reviertan en "cierta manera" en proteger el litoral, algo que en estos momentos "no está sucediendo".

"Se trata de proteger el territorio, de conservar nuestras costas, de conservar ese patrimonio cultural, energético y también económico que tiene nuestro litoral y la herramienta que tenemos en estos momentos, que es la ley vigente, no es suficiente", ha resumido.

((Seguirá ampliación))