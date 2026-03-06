Antonio Resines desvela su último problema de salud: "Me han operado a corazón abierto"

Después de su comentada reaparición en el funeral en memoria de la princesa Irene de Grecia el pasado 24 de febrero en la Catedral Ortodoxa de Madrid por la íntima amistad que su mujer Ana Pérez-Lorente tiene con las infantas Elena y Cristina desde que eran unas niñas, Antonio Resines ha visitado 'La Revuelta' de David Broncano y ha revelado el problema de salud que le ha tenido apartado del foco mediático en los últimos meses.

Con la espontaneidad que le caracteriza, el actor ha desvelado que la razón de su baja de última hora como concursante del programa de TVE 'Top Chef' fue que "me abrieron de arriba a abajo. Una operación a corazón abierto". "Y aquí estoy, cosas que pasan. Esto es muy gordo, te abren" ha relatado, abriéndose la camisa para enseñar la enorme cicatriz que le cruza el pecho.

"Me abrieron la caja torácica con una radial pequeña, pasan al esternón y te lo abren también, luego manipulan el corazón, te cambian unas venas y arterias por otras y tengo 3 bypass. Luego te cosen con una especie de alambres", ha explicado.

"Tenía la obstrucción de algunas arterias, las tres coronarias que intentan hacer un bypass y escapa la sangre. Y llega un momento que el sistema colapsó y derivó en una angina de pecho, el paso previo a un infarto. El cuerpo es sabio y te avisa de que algo está pasando. Tienes que parar al andar, es una sensación parecida a la acidez de estómago... Me hice una serie de pruebas diagnósticas, una de ellas es la prueba de esfuerzo, y me tuve que operar" ha detallado con naturalidad.

Y ahora, cuatro meses después de su intervención, Resines, de 71 años, ha asegurado que aunque no está del todo recuperado, "a nivel físico me siento acojonante" y cada día un poco mejor.

Una entrevista en la que, revelando que ya ha retomado sus compromisos laborales, ha querido agradecer una vez más -ya que recordemos que en 2021 estuvo ingresado en la UCI de un hospital madrileño en estado muy grave tras contagiarse de Covid- a los médicos y a la Seguridad Social de nuestro país su labor, ya que gracias a ellos "puedo estar aquí".