Zelestra construye 441 MW solares nuevos en EE.UU. respaldados por 'PPAs' con el 'gigante' Meta

McCarthy Building Companies asumió la responsabilidad de ingeniería, adquisiciones y construcción de los nuevos desarrollos solares impulsados por Zelestra en Texas. Según informó la propia compañía, estos dos proyectos, previstos para estar completamente operativos a finales de 2027, buscan transformar el suministro energético local y fortalecer el empleo en las regiones de Lamar y Hopkins. Zelestra, propiedad de la gestora sueca EQT, ha suscrito contratos de compraventa de energía a largo plazo con Meta, compañía tecnológica estadounidense, para respaldar ambas iniciativas. Esta colaboración representa una estrategia de abastecimiento que permitirá a Meta avanzar en su plan de operar exclusivamente con recursos renovables.

De acuerdo con Zelestra, uno de los proyectos se identifica como "Echols Grove" y estará situado en el condado de Lamar, con una capacidad de 253 megavatios corriente continua (MWdc). El otro proyecto, "Cedar Range", se instalará en el condado de Hopkins y aportará 188 MWdc adicionales. Tal como detalló Zelestra, en conjunto alcanzarán 441 MWdc, gracias al despliegue de aproximadamente 704.000 módulos solares bifaciales que aportarán eficiencia y mejor aprovechamiento solar a los parques.

El medio reportó que la materialización de ambos parques solares cuenta con el respaldo de acuerdos de compra de energía a largo plazo, conocidos en la industria como Power Purchase Agreements (PPA, por sus siglas en inglés), firmados con Meta. Según publicó Zelestra, la relación comercial permite a la tecnológica estadounidense sumar energía renovable a su red de suministro y avanzar así en el compromiso de mantener operaciones sostenibles. La compañía española destacó, además, que su alianza con Meta contempla un total de siete proyectos conjuntos, acumulando una potencia de 1,2 gigavatios corriente continua (GWdc), cifra que evidencia una apuesta considerable por la descarbonización.

La contratación de McCarthy Building Companies como responsable del diseño y ejecución busca garantizar la entrega en plazo y con los estándares exigidos para proyectos de gran escala, según recalcó Zelestra. Ambos complejos solares se diseñaron para generar más de 400 puestos de trabajo en los territorios donde se construirán, favoreciendo la economía regional y promoviendo la formación de mano de obra local vinculada al sector energético renovable.

De acuerdo con los datos ofrecidos por Zelestra, tanto los acuerdos con Meta como la selección de los condados texanos se enmarcan dentro de la estrategia internacional de EQT para incrementar su presencia en renovables y contribuir así al suministro de energía limpia en mercados de alta demanda. La firma de inversión sueca, que controla Zelestra, ha puesto el foco en el desarrollo de proyectos fotovoltaicos de gran escala en Estados Unidos, uno de los mercados clave para el cumplimiento de objetivos globales de sostenibilidad.

La adjudicación de estos contratos refleja el aumento de la demanda de fuentes limpias por parte del sector tecnológico, que busca procesos operativos basados exclusivamente en energías renovables. Según publicó Zelestra, el compromiso de Meta con la reducción de su huella de carbono ha llevado a la compañía a sellar acuerdos de largo plazo para garantizar la incorporación de nueva potencia renovable a la red eléctrica, consolidando así sus metas de operar con energía 100% limpia y renovable.

El despliegue de módulos bifaciales garantiza una mayor captación solar al aprovechar tanto la irradiación directa como la reflejada, lo que se traduce en mayor eficiencia y competitividad para los proyectos. Las unidades tecnológicas seleccionadas para la construcción en Lamar y Hopkins permitirán, según Zelestra, optimizar el rendimiento de ambas instalaciones y asegurar un aporte relevante de energía a la red regional de Texas.

La ejecución de los proyectos implica coordinación entre empresas especializadas y autoridades locales para el cumplimiento de todos los requisitos regulatorios y medioambientales, según detalló Zelestra. La extensión de los contratos con Meta contribuye a la seguridad financiera de las inversiones y asegura la viabilidad de los desarrollos frente a los retos de volatilidad del mercado energético estadounidense.

Zelestra subrayó que la energía generada por Echols Grove y Cedar Range se venderá completamente en virtud de estos contratos a largo plazo, lo que contribuirá directamente a los objetivos de sostenibilidad definidos por Meta. La firma tecnológica persigue operar todas sus instalaciones globales con energía renovable, impulsando el crecimiento de infraestructuras solares y eólicas a gran escala en los mercados donde existe actividad significativa.

El desarrollo de proyectos como estos en Texas posiciona al estado como uno de los principales polos de generación renovable en Estados Unidos, respaldado tanto por la abundancia de recursos solares como por el interés de grandes empresas en ofrecer alternativas de abastecimiento energético que no dependan de combustibles fósiles. Según consignó Zelestra, la alianza estratégica con Meta demuestra cómo el sector privado puede catalizar inversiones que impactan tanto en el empleo como en la transformación de las matrices energéticas locales y nacionales.