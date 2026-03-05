Zapatero ve un acierto permanente la política exterior de Sánchez y pregunta al PP qué mejoró la guerra de Irak

En sus recientes declaraciones, José Luis Rodríguez Zapatero manifestó su inquietud por la tendencia internacional a dejar de discutir la legalidad en los conflictos armados y cuestionó que quienes defienden el respeto al derecho internacional sean considerados sospechosos, según consignó la agencia Europa Press. Afirmó que la Carta de las Naciones Unidas establece que únicamente el Consejo de Seguridad puede autorizar el uso de la fuerza, y lamentó que desde la intervención militar en Irak han seguido etapas con “más violencia que paz” y con un “mayor uso de la fuerza que de la diplomacia”, destacando también el aumento del gasto en defensa y las intervenciones bélicas como señales de esta época actual.

De acuerdo con Europa Press, el expresidente del Gobierno resaltó la permanencia de una política exterior basada en el respeto a la legalidad internacional durante la actual administración de Pedro Sánchez. Rodríguez Zapatero sostuvo que esta coherencia se puso de manifiesto tanto en la respuesta a la guerra en Ucrania como en la situación en Gaza y el reciente conflicto en Irán, reiterando su apoyo a una posición consistente que, afirmó, otorga credibilidad y respeto a España en el ámbito internacional.

En sus declaraciones a la entrada de un desayuno informativo junto a la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y citado por Europa Press, Rodríguez Zapatero se dirigió expresamente al Partido Popular para preguntarle “¿en qué mejoró la seguridad de los españoles apoyando la guerra de Irak?” El exmandatario comparó la política de sus adversarios con la estrategia exterior actual, a la que calificó como un “acierto permanente” de Sánchez por su postura de oposición a las intervenciones armadas sin el aval de Naciones Unidas.

Europa Press detalló que Zapatero puso el foco en la presión ejercida por potencias como Rusia y Estados Unidos sobre el sistema de derecho internacional y expresó su preocupación por el hecho de que la ONU, institución “creada para la paz”, está siendo relegada frente a estos actores. En este sentido, advirtió que este desplazamiento institucional “no anticipa un buen futuro” para la diplomacia multilateral y subrayó el aumento de la violencia a nivel global debido al debilitamiento de las normas internacionales.

El medio Europa Press también recogió que Zapatero defendió la posición del actual Gobierno español a raíz de las recientes críticas de la oposición sobre el alineamiento con Estados Unidos y la postura contraria a la intervención armada en Irán. Insistió en que la respuesta de Sánchez ante los conflictos bélicos ha mantenido la coherencia y el respeto por el derecho internacional. Reiteró que el Ejecutivo condenó la intervención rusa en Ucrania al tiempo que apoyó a Kiev y, con motivos diferentes pero con igual determinación, ha expresado su rechazo a la intervención armada en Irán, dejando claro que esto no supone un respaldo al régimen iraní.

Rodríguez Zapatero mostró su confianza en que Pedro Sánchez “acertará también” con su posición frente al reciente conflicto en Oriente Próximo, y recordó decisiones en las que, según sus palabras, el presidente del Gobierno había tenido éxito en el escenario europeo, tales como el liderazgo en la gestión de los fondos europeos, así como en situaciones anteriores como la respuesta ante la guerra en Ucrania o las actuaciones en Gaza. Estas referencias, publicadas por Europa Press, sirvieron para volver a contrastar la política internacional del actual Gobierno con la defendida por el PP en acontecimientos bélicos previos.

Ante la reiteración de preguntas sobre la crítica del Partido Popular a la política de Sánchez, Rodríguez Zapatero respondió que las posiciones en política internacional asumidas por el PP ante los conflictos armados han sido, según dijo, “muy equivocadas”. Europa Press resaltó que volvió a preguntar, dirigiéndose a la oposición, “¿en qué mejoró la seguridad de los españoles apoyando la guerra de Irak?”, planteando dudas sobre la eficacia de esta decisión para la seguridad nacional.

Las palabras del expresidente se produjeron en un contexto en el que, según Europa Press, España mantiene una postura de crítica hacia las intervenciones armadas no autorizadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, al tiempo que continúa apoyando los principios del derecho internacional como base de su política exterior. Zapatero sumó su respaldo público al mensaje de “No a la guerra” expresado por Sánchez e insistió en el valor de la coherencia y el respeto a la legalidad internacional como elementos imprescindibles para una política exterior “creíble y respetable”.