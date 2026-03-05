Ucrania asegura haber derribado más de 135 de los cerca de 150 drones lanzados por la noche por Rusia

En medio de la operación, la Fuerza Aérea ucraniana advirtió que el peligro continuaba, dado que numerosos vehículos aéreos no tripulados seguían sobrevolando el espacio aéreo del país y recomendó a la población cumplir con las normas de seguridad. Con este contexto, autoridades militares informaron sobre una intensa oleada nocturna de ataques con drones, con más de 150 aparatos lanzados por Rusia, según consignó el medio de comunicación que cubre la situación.

De acuerdo con la información publicada, las Fuerzas Armadas de Ucrania denunciaron el lanzamiento de 155 drones durante la noche, en el marco del conflicto iniciado en febrero de 2022 por decisión del presidente ruso, Vladimir Putin. Según detalló la Fuerza Aérea ucraniana, los sistemas defensivos lograron interceptar y destruir 136 de los drones, aunque confirmó que 18 lograron impactar en ocho sitios distintos, cuyos nombres no fueron difundidos. El comunicado difundido en redes sociales enfatizó la continuidad del ataque y reforzó la recomendación de mantener la precaución. Hasta el momento, las autoridades no informaron sobre víctimas ni sobre daños materiales derivados de esta acción, según reportó la fuente.

El medio también recogió la reacción oficial del gobierno de Rusia, que comunicó la interceptación de más de 75 drones ucranianos en su territorio. Entre estos, se incluyeron 33 aparatos derribados en la región de Saratov, de acuerdo con datos suministrados por el Ministerio de Defensa ruso. Además, la declaración recogida especificó la destrucción de 17 drones en el mar Negro, diez en Crimea —territorio anexado por Moscú desde 2014, situación que no cuenta con el reconocimiento internacional—, así como nueve en la región de Rostov, cuatro en Krasnodar, dos en Vologogrado y uno en Astracán. En estos casos, tampoco se informaron víctimas ni daños materiales.

Este intercambio de ataques con drones refleja un nuevo episodio en la escalada de tensiones militares en el contexto de la invasión rusa en Ucrania. La información divulgada por las autoridades de ambos países pone de manifiesto el uso estratégico de aparatos no tripulados tanto en incursiones como en operativos de defensa. Según lo señalado, el despliegue de drones sigue aumentando el riesgo para las poblaciones civiles, mientras las fuerzas armadas de Ucrania y Rusia concentran sus esfuerzos en la interceptación de estos dispositivos.

El comunicado emitido por la Fuerza Aérea ucraniana instó a la ciudadanía a mantenerse informada y respetar los protocolos de seguridad vigentes durante los ataques. Si bien los informes oficiales no proporcionaron detalles sobre la extensión exacta de los daños ni sobre posibles consecuencias humanas, la cifra de drones interceptados demuestra la magnitud y la continuidad de la confrontación aérea. Las autoridades insistieron en que la situación en el espacio aéreo no se encontraba controlada y subrayaron la importancia de colaborar con las indicaciones de los servicios de emergencia.

Del lado ruso, la declaración del Ministerio de Defensa, recogida por el medio, ilustró la dispersión geográfica de los incidentes con drones, que incluyeron regiones como Saratov, Krasnodar y Vologogrado. La referencia específica a Crimea reafirmó la posición rusa sobre este territorio, que permanece en disputa desde su anexión en 2014.

Ambas partes evitaban referirse a víctimas civiles o militares o a daños en infraestructura, empleando un enfoque centrado en la efectividad de sus sistemas de defensa y en la continuidad de las operaciones. Las cifras dadas a conocer por Ucrania y Rusia muestran el alcance del uso de tecnológía drone en esta fase del conflicto, así como la dificultad de garantizar protección total ante ofensivas de gran envergadura.

La amenaza constante de incursiones aéreas nocturnas y la recomendación de seguir directrices de seguridad resalta la tensión sostenida en la zona, mientras no se reportan avances hacia una disminución de las hostilidades. Según publicó la fuente, las acciones militares con drones permanecen como uno de los factores más relevantes en la dinámica del conflicto entre Rusia y Ucrania, marcando la jornada con un nuevo episodio de ataques e interceptaciones a gran escala.