Seis muertos en dos bombardeos de Israel contra las afueras de la capital de Líbano y el sur del país

El balance de fallecidos en Líbano tras bombardeos israelíes se incrementó en las últimas horas, mientras las autoridades locales reportaron la llegada de nuevas órdenes de evacuación que provocaron escenas de pánico en zonas residenciales situadas en la periferia sur de Beirut. Según informó la agencia estatal NNA, al menos tres personas murieron y seis resultaron heridas en ataques aéreos dirigidos contra la carretera de acceso al Aeropuerto Internacional Rafik Hariri, además de otros tres fallecidos en una acción militar sobre la región de Qalila, ubicada en el sur del país.

De acuerdo con el recuento del Ministerio de Sanidad libanés citado por NNA, los ataques ejecutados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) la madrugada del jueves se enfocaron primero en áreas densamente pobladas de la capital libanesa. El portavoz militar israelí Avichai Adrai difundió previamente una advertencia urgente en redes sociales dirigida a residentes del barrio de Ghobeiri. El mensaje instaba a evacuar los edificios cercanos, argumentando su proximidad a instalaciones del partido-milicia Hezbolá, con la instrucción de alejarse un mínimo de 300 metros de esos inmuebles.

Tal como publicó la agencia NNA, las órdenes de evacuación incluyeron también Haret Hreik, una zona aledaña al aeropuerto. La agencia describió escenas de consternación generadas por la súbita diseminación de mensajes que alertaban sobre inminentes operativos militares. El Ejército israelí detalló posteriormente que su objetivo eran varias sedes vinculadas a la rama aérea de Hezbolá, argumentando que “las sedes atacadas estaban pensadas para ser usadas por la organización para promover y ejecutar planes contra las FDI y ciudadanos israelíes”.

A la operación en el área metropolitana de Beirut se sumó, según consignó el medio oficial libanés, un bombardeo contra un automóvil en movimiento sobre la carretera que conecta la ciudad de Tiro con Naqura, resultando en otras tres víctimas mortales en las cercanías de la localidad de Qalila.

Las FDI sostuvieron en un comunicado que antes de los bombardeos tomaron medidas dirigidas a “reducir la posibilidad de causar daños a civiles”. El documento militar agregó que “las FDI actúan con firmeza contra la decisión de la organización terrorista Hezbolá de unirse a la campaña y operar bajo los auspicios del régimen iraní”, en alusión a la respuesta del grupo chií a los últimos sucesos en la región.

Según informes de la agencia estatal y citando balances oficiales, las muertes recientes incrementan la cifra acumulada desde el inicio de la última escalada armada, situándose en al menos 72 personas fallecidas y 437 heridas solo en el lado libanés. La ofensiva, explicaron voceros israelíes según recogió NNA, tuvo como detonante el disparo de misiles y drones de Hezbolá hacia territorio israelí tras el asesinato del líder iraní, Alí Jamenei, ocurrido el sábado previo.

El medio NNA recordó que Israel ha realizado decenas de bombardeos en territorio libanés en los últimos meses, pese al alto el fuego acordado en noviembre de 2024. Autoridades israelíes arguyen que estas acciones responden al objetivo de frenar actividades de Hezbolá, mientras que desde Beirut, tanto el gobierno como la milicia chií han rechazado la justificación y denunciado públicamente las operaciones por considerar que infringen el cese al fuego. Naciones Unidas también se ha expresado en contra de la continuación de las hostilidades.

El alto el fuego contemplaba el retiro mutuo de fuerzas tanto de Israel como de Hezbolá en el sur del Líbano. Sin embargo, de acuerdo con información de NNA, Israel ha conservado cinco posiciones militares dentro del país vecino, decisión que ha originado reclamos tanto desde sectores oficiales libaneses como de la organización Hezbolá, que insisten en la necesidad de desmantelar esos puestos para evitar el reinicio de la violencia a escala regional.