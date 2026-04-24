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La PGA elige a Jim Furyk como capitán para la Copa Ryder de 2027

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Chicago (EE.UU.), 24 abr (EFE).- La PGA de América anunció este viernes la elección de Jim Furyk como capitán del equipo de Estados Unidos para la Ryder Cup de 2027, que se disputará en Irlanda del 13 al 19 de septiembre en el Adare Manor de Limerick.

Furyk debutó en la Copa Ryder como jugador en 1997 y representó al equipo de Estados Unidos en catorce ediciones consecutivas, tanto como jugador, vicecapitán y capitán, destacó la PGA de América.

"La oportunidad de capitanear al equipo de Estados Unidos en la Copa Ryder por segunda vez es un honor enorme", aseguró Furyk.

El nativo de West Chester (Pensilvania) ya había sido capitán de Estados Unidos en la edición de 2018 de la Copa Ryder.

"Jim Furyk ha sido una figura influyente en el vestuario del equipo de Estados Unidos durante casi tres décadas. Es un líder fiable, ampliamente respetado y cuenta con una gran experiencia en la Copa Ryder que sin duda fortalecerá a nuestro equipo", dijo Nathan Charnes, vicepresidente de la PGA de América. EFE

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