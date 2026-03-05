Agencias

Responsables de seguridad de Ifema abordan cuestiones de movilidad y riesgos para el Gran Premio en Madrid

La Delegación del Gobierno en Madrid ha acogido este jueves una reunión de los principales responsables de seguridad en la región para abordar los principales riesgos vinculados a la celebración del Gran Premio de España de Fórmula 1, que tendrá lugar en el circuito Madring entre el 11 y 13 de septiembre.

En la reunión se han expuestos cuestiones relativas a lo movilidad, los principales riesgos de seguridad relacionados con un evento de este tipo, las herramientas de coordinación que habrá activadas, el tráfico aéreo o el control de accesos, entre otros asuntos, según ha precisado la Delegación en un comunicado.

El dispositivo de seguridad de cara al Gran Premio que se celebrará en Madrid comenzó "hace meses" con reuniones previas y continuará en las próximas semanas a través de "mesas de trabajo sectoriales" en las que se abordará de manera específica cada uno de los asuntos a tener en cuenta.

La cita ha estado encabezada por el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y ha contado con la participación del presidente de Ifema, José Vicente de los Mozos; así como representantes de la Secretaría de Estado de Seguridad, de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana y de la Jefatura Superior de Policía Nacional.

También han estado presentes miembros de la Jefatura Funcional de Operaciones de la Unidad de Protección de la Naturaleza y del Sector de Tráfico de la Guardia Civil, miembros de la Dirección General de Tráfico, de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, así como de Renfe, Metro, la EMT y el Consorcio Regional de Transportes.

