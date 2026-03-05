Miles de nepalíes acuden a las urnas en una jornada electoral "pacífica" seis meses después de las protestas

La Comisión Electoral de Nepal ha anunciado que alrededor de 19 millones de personas han acudido a las urnas este jueves en una jornada electoral "pacífica" en el marco de unas elecciones parlamentarias celebradas casi seis meses después de que una ola de protestas lideradas por los jóvenes de la Generación Z obligara al entonces primer ministro de Nepal, Sharma Oli, a dimitir.

"Pese a incidentes esporádicos, las elecciones se han llevado a cabo de forma pacífica, según los informes iniciales de los observadores nacionales e internacionales desplegados", ha indicado la Comisión en un comunicado, agregando que se ha registrado un 60% de participación en todo el país.

El recuento empezará una vez que todas las urnas lleguen a sus sedes y se espera que los resultados se sepan en aproximadamente 24 horas. Si bien la jornada electoral ha transcurrido con normalidad, se han registrado varios incidentes en los distritos de Dolaja, Sarlahi y Rautahat, según ha recogido 'The Kathmandu Post'.

Entre los candidatos se encuentra el exministro de Sanidad y actual presidente del socialdemócrata Congreso Nepalí, Gagan Kumar Thapa, así como Oli --del Partido Comunista de Nepal-Marxista Leninista Unido-- quien buscará la reelección pese a su dimisión tras la represión policial de las protestas de la generación Z.

También se presenta el exprimer ministro de Nepal Pushpa Kamal Dahal, bajo las siglas del Partido Comunista Unificado de Nepal (Centro Maoísta), así como Balen Shah, un exrapero del Partido Nacional independiente que renunció como alcalde de Katmandú en enero y que parte como uno de los favoritos en la contienda.

En total, se han habilitado más de 10.000 centros de votación para elegir los 275 escaños del Parlamento. Antes de la disolución de la Cámara, el Congreso Nepalí contaba con 88 asientos, mientras que el Partido Comunista de Nepal-Marxista Leninista Unido tenía 79 y el Partido Comunista Unificado de Nepal un total de 32.

La actual primera ministra interina del país, Sushila Karki, que accedió al cargo tras la salida de Oli, ha asegurado que "estas elecciones marcarán el futuro del país" después de que las marchas de la generación Z, encabezadas por estudiantes que salieron a la calle para protestar por la prohibición del acceso a las principales redes sociales, hicieran dimitir en bloque al Gobierno.