Líbano prohíbe las actividades en el país de la Guardia Revolucionaria de Irán y ordena deportar a sus miembros

La decisión del Gobierno libanés de restablecer el visado obligatorio para ciudadanos iraníes busca reforzar el control fronterizo y limitar el uso del territorio nacional en operaciones ajenas a los intereses del país. De acuerdo con lo informado por el ministro de Información de Líbano, Paul Morcos, la reinstauración de este régimen responde a la necesidad de garantizar la seguridad nacional y evitar que terceros exploten la frontera libanesa con fines propios. Esta medida coincide con una serie de acciones adoptadas por el Ejecutivo, que incluyen la prohibición de toda actividad de la Guardia Revolucionaria de Irán en suelo libanés y la orden de deportación para sus integrantes.

El medio reportó que Paul Morcos anunció este jueves la prohibición a la Guardia Revolucionaria iraní de operar en Líbano, así como la instrucción a las autoridades competentes para localizar, arrestar y expulsar a cualquier miembro de este cuerpo, independientemente de su filiación o modo de operación. Según detalló Morcos, esta decisión se tomó tras recibir informes sobre la existencia de actividades militares desplegadas por elementos de la Guardia Revolucionaria en territorio libanés y tras evaluaciones internas en el gabinete. El objetivo declarado es salvaguardar la soberanía del país y asegurar la exclusividad de las fuerzas de seguridad libanesas en el uso legítimo de las armas.

De acuerdo con el comunicado citado por el medio, el Gobierno ha instruido a todas las instituciones y cuerpos competentes a verificar la presencia de integrantes iraníes vinculados a la Guardia Revolucionaria en Líbano. Morcos especificó que, una vez identificados por las autoridades judiciales, estos individuos serán detenidos y posteriormente expulsados de manera oficial. El ministro subrayó que la legitimidad para portar y emplear armamento recae exclusivamente en las fuerzas estatales, en referencia directa a las iniciativas de desarme de grupos armados dentro del país.

La nueva política hacia la Guardia Revolucionaria de Irán ha surgido poco después de que el Ejecutivo libanés prohibiera también toda actividad militar del partido-milicia chií Hezbolá. Morcos señaló en sus declaraciones que la autoridad estatal ha exigido a los miembros de este grupo entregar voluntariamente su arsenal y finalizar con cualquier tipo de operación armada. Según publicó el medio, esta exigencia implica avanzar en el proceso de desarme, cuyo avance es seguido de cerca por las fuerzas libanesas, aunque éstas consideraron en febrero que completar la segunda fase podría llevar entre cuatro y ocho meses.

Las restricciones sobre Hezbolá y la Guardia Revolucionaria de Irán forman parte de una serie de medidas adoptadas después de recientes enfrentamientos en la frontera sur del Líbano. Según informes del medio, Israel lanzó una intensa campaña ofensiva contra Hezbolá en respuesta al disparo de proyectiles desde territorio libanés, tras el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en una operación conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán. Los bombardeos resultantes han causado decenas de víctimas. Las autoridades israelíes sostienen que Hezbolá acelera su rearme a mayor velocidad de la que logra ser desarmado.

Hezbolá, por su parte, ha rechazado cualquier proceso de desarme salvo que la ocupación israelí de áreas libanesas termine y ha instado al Ejecutivo a presionar para que Israel cumpla con el alto el fuego acordado en noviembre de 2024.

Las acusaciones de que el Gobierno libanés estaría adoptando estas políticas bajo presión internacional, especialmente de Israel, se han hecho presentes en el debate público. Morris, citado por el medio, replicó que el Ejecutivo no puede permanecer en silencio frente a estas afirmaciones, calificando de irresponsables las denuncias de traición vertidas hacia la autoridad estatal.

El endurecimiento de los controles de entrada para ciudadanos iraníes –según consignó el medio– completa un paquete de medidas que busca desactivar cualquier riesgo a la seguridad nacional vinculado a la influencia de actores armados extranjeros o internos, en un contexto de crecientes tensiones regionales y marcadas presiones sobre la estabilidad del Líbano.