La selección española femenina viajará a Turquía este viernes "al completo" para jugar ante Ucrania

El plan de vuelo del equipo femenino español de fútbol experimentó un cambio de última hora debido a incidentes relacionados con la seguridad regional, plasmando el impacto de la tensión geopolítica en el calendario deportivo. Según publicó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), la selección viajará este viernes con toda su delegación hacia Antalya, Turquía, tras haber pospuesto su desplazamiento inicial por un día para enfrentar a Ucrania en la segunda jornada de la fase clasificatoria al Mundial de Brasil 2027.

La modificación en la programación surgió después de que el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, sostuvo una reunión con las futbolistas y el equipo técnico. Durante el encuentro se acordó que toda la delegación viajaría junta tras evaluar la coyuntura regional y las garantías en materia de seguridad, detalló la RFEF por sus canales oficiales. El viaje rumbo a Turquía estaba previsto para el jueves, pero la situación geopolítica aconsejó la reprogramación, informó la organización.

Según confirmó la RFEF, el detonante para el cambio fueron los acontecimientos recientes que afectaron directamente a la región. Las fuentes federativas señalaron que las autoridades turcas anunciaron el derribo de un misil balístico lanzado desde Irán. Este misil, que transitó sobre territorio de Irak y Siria, se dirigía hacia el espacio aéreo turco. El disparo fue interceptado por sistemas de defensa aérea bajo supervisión de la OTAN.

De acuerdo con la información recogida por la RFEF, se trata del primer incidente de este tipo desde el inicio del agravamiento bélico en Oriente Medio, que se remonta al 28 de febrero tras una intervención militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra posiciones vinculadas al Estado iraní. Estos eventos contribuyeron al incremento de las tensiones en Turquía y sus áreas vecinas.

El medio oficial de la federación nacional española señaló que, a pesar del contexto, el partido de la jornada 2 de la fase clasificatoria ante Ucrania permanece en pie para el sábado en Antalya. La dirección de la selección, así como el cuerpo técnico y las futbolistas, se mantuvieron en coordinación estrecha con la RFEF para seguir los acontecimientos y adoptar decisiones centradas en la seguridad de la delegación.

La reestructuración de la planificación de viaje ilustra el modo en que desarrollos internacionales pueden condicionar directamente el funcionamiento de las competiciones deportivas. Según remarcó la RFEF, el equipo y el cuerpo técnico manifiestan disposición para realizar el traslado en cuanto se han considerado cubiertas las medidas necesarias para preservar la integridad de la expedición. La federación informó que no existen cambios previstos en las fechas que afectan la disputa del encuentro ante Ucrania, manteniendo el calendario del torneo clasificatorio hacia el Mundial de 2027.

El incidente que provocó el aplazamiento, según reportó la RFEF, tuvo lugar cuando sistemas de defensa aérea de la OTAN actuaron ante la proximidad del proyectil, respondiendo a protocolos de alerta elevada tras el empeoramiento de la situación en Medio Oriente. Turquía, como país anfitrión del encuentro y miembro de la alianza atlántica, reforzó medidas internas para controlar el acceso a su espacio aéreo tras el suceso.

Según informes compartidos por la federación, la decisión final sobre el viaje surgió tras la evaluación conjunta de la situación con el personal técnico y las jugadoras, en consulta permanente con autoridades de seguridad y responsables federativos. Esta determinación busca garantizar tanto la operación deportiva como la confianza del grupo ante desplazamientos internacionales en un entorno de inestabilidad.

Hasta el momento, la federación española no ha reportado modificaciones relacionadas con la sede o el horario del partido programado, y la expedición se prepara para completar el viaje este viernes. Según la RFEF, la selección afrontará el enfrentamiento en Antalya con la plantilla completa y enfocada en el objetivo deportivo correspondiente a la clasificatoria del Mundial de Brasil 2027.