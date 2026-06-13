Los organizadores del concierto de Beret en Menorca analizan "todas las opciones posibles" tras su detención

La empresa organizadora del concierto de Beret en Menorca, Ukalari Events, está valorando "todas las opciones posibles" para garantizar "el correcto desarrollo del festival y el bienestar del público", tras conocer su detención por una supuesta agresión sexual denunciada por unos hechos ocurridos en Sevilla el pasado mes de abril.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, Ukalari Events ha asegurado que está analizando la situación junto con los representantes del artista y ha defendido "la presunción de inocencia como principio fundamental del Estado de Derecho".

De la misma manera, desde la organización del concierto, que está previsto en Maó el próximo 21 de agosto en el marco del festival Ukalari Menorca Live, han manifestado su "máximo respeto hacia todas las personas implicadas y hacia el proceso judicial en curso".

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"Cualquier decisión que pudiera afectar a la programación será comunicada de forma oficial a través de nuestros canales habituales", han concluido.

Cabe recordar que el cantante sevillano Francisco Javier Álvarez Beret, conocido artísticamente como Beret, ha visto cancelados durante diversos conciertos programados para los próximos meses en el marco de su gira 'Lo bello y lo roto' tras conocerse su detención.

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