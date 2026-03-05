La Liga F lanza 'Reflejos', una campaña para combatir el abandono deportivo en niñas adolescentes

La inseguridad física y la percepción del propio cuerpo entre las adolescentes se identifican como una de las causas principales del alejamiento de la actividad deportiva antes de los 16 años, situación que afecta a alrededor de un millón de jóvenes en España según datos recopilados en 2024 por el Estudio del Observatori Català de l'Esport del Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC). Ante este panorama, el fútbol femenino profesional emerge en la nueva campaña ‘Reflejos’ de Liga F como un recurso para reforzar la autoestima e impulsar el desarrollo personal de las jóvenes en riesgo de exclusión deportiva. Según informó el medio, la iniciativa busca abrir un espacio de diálogo social sobre el abandono deportivo entre las adolescentes y consolidar el papel de la disciplina como fuerza transformadora.

La campaña, lanzada por Liga F con motivo del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, utiliza un mensaje audiovisual centrado en la experiencia de una adolescente que enfrenta sus inseguridades a través de su reflejo distorsionado en el espejo. En esa narración, la inseguridad se visualiza como un reflejo que proyecta dudas y miedo, generando una separación entre la imagen real y la percepción distorsionada de sí misma. Conforme la joven interactúa con el fútbol y encuentra disfrute en el juego, la brecha entre su realidad y sus inseguridades se limita; el deporte se presenta entonces como un motor de confianza y superación, señaló el comunicado difundido por Liga F.

El medio detalló que la banda sonora del spot emplea una reinterpretación de la canción ‘El partido de fútbol’ de Rita Pavone, con una versión más íntima que, aunque mantiene intacta la letra original, adquiere personalidad al insertarse en un contexto de empoderamiento femenino. La canción, conocida por estar socialmente ligada al universo del fútbol y por su origen asociado a una perspectiva machista, se resignifica en el anuncio, convirtiéndose en símbolo de reivindicación y en argumento a favor del cambio de paradigma en el fútbol femenino.

En la pieza audiovisual participan jugadoras de equipos de fútbol base de la Comunidad de Madrid, reforzando la representación de las adolescentes en escenarios deportivos y visibilizando el talento y la diversidad existente en el ámbito del deporte femenino. Según publicó el medio, la campaña incluye también acciones en televisión y redes sociales, además de activaciones específicas en los partidos de Liga F Moeve, con el objetivo de ampliar el alcance social y consolidar el fútbol femenino como un espacio de socialización y crecimiento personal para las jóvenes.

Según consignó la fuente, ‘Reflejos’ representa la tercera colaboración entre Liga F y la agencia creativa El Ruso de Rocky con motivo del 8 de marzo, siguiendo a las campañas previas ‘Abuelo Paco’ y ‘Que viene’. El propósito es expandir la conversación en torno a la importancia de la continuidad deportiva durante la adolescencia, enfatizando la contribución de la práctica del fútbol femenino a la mejora de la autoconfianza, el desarrollo de habilidades sociales y la superación de barreras relacionadas con la autoimagen y la seguridad emocional.

El medio puntualizó que la problemática del abandono deportivo temprano, abordada por la campaña, cobra especial relevancia dado que, de acuerdo a los datos del INEFC, siete de cada diez chicas dejan de practicar deporte antes de cumplir 16 años, una proporción que incide de manera significativa en el bienestar físico y emocional de la población juvenil femenina. Frente a este escenario, el fútbol profesional femenino se posiciona como plataforma para generar cambios positivos en la autopercepción y el empoderamiento de las jóvenes, instancia que busca inspirar a otras instituciones y comunidades a replicar acciones semejantes en favor de la inclusión y permanencia deportiva.

De acuerdo con Liga F, la campaña también pretende consolidar la legitimidad social del fútbol femenino como fenómeno cultural y vector de transformación en la adolescencia, vinculando el mensaje a la posibilidad de superar inseguridades a través de la práctica deportiva y la pertenencia a espacios que fomentan la confianza y el apoyo mutuo entre jóvenes jugadoras. Estas iniciativas se suman al esfuerzo por crear condiciones más favorables para las mujeres en el deporte, desafiando estereotipos y defendiendo el papel activo del fútbol en la emancipación personal y colectiva de las adolescentes.