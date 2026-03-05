La Guardia Civil esclarece 45 robos en viviendas y trasteros de Haro y Gimileo

Las pesquisas permitieron comprobar que los individuos investigados ya enfrentaban antecedentes por hechos similares cometidos en la provincia de Salamanca, donde habían participado en 19 robos empleando el mismo método. Esta continuidad en la actividad delictiva llevó a la Guardia Civil a centrar sus esfuerzos y recursos técnicos en la investigación de una serie de robos con fuerza en Haro y Gimileo, según consignó el medio que detalla la finalización de la operación 'Capoeir'.

De acuerdo con lo publicado por la fuente, la Guardia Civil en La Rioja arrestó a dos jóvenes de 20 y 22 años, de nacionalidad brasileña y vecinos de Haro, al considerarlos responsables de 45 delitos atribuidos en distintos grados de autoría. Las acciones delictivas incluyeron 26 robos en trasteros y 19 en viviendas en ambas localidades de La Rioja. Un tercer sospechoso, de 19 años, originario de Bulgaria y radicado en Cantimpalos, en la provincia de Segovia, figura bajo orden de búsqueda, localización y detención por su presunta implicación en los mismos hechos.

El medio informó que estos robos generaron preocupación entre los residentes de las zonas afectadas, alimentando una sensación de inseguridad ante la recurrencia de los actos delictivos. La suma del valor de los objetos robados supera los 20.000 euros, mientras que los daños materiales ocasionados en los inmuebles alcanzan los 12.000 euros, como señaló la Guardia Civil. Entre los efectos sustraídos se encuentran herramientas, dispositivos electrónicos, bicicletas, patinetes, televisores y otros artículos con salida rápida en el mercado ilícito, lo que explica tanto el perjuicio económico como la alarma social producida.

La investigación comenzó meses atrás al registrarse un aumento sostenido de robos con fuerza en trasteros comunitarios y viviendas de uso esporádico, conforme divulgó la misma fuente. Los investigadores detectaron que los responsables habían llegado a actuar varias veces en un mismo edificio y hasta en dos oportunidades en una sola vivienda unifamiliar. En uno de los incidentes, fueron sorprendidos por el habitante del domicilio, lo que provocó su huida inmediata.

Tal como detalló el medio, el modus operandi empleado por los implicados se caracterizaba por una planificación minuciosa. Antes de cada asalto, recorrían las inmediaciones de los edificios seleccionados para analizar las vías de escape y determinar las condiciones de seguridad. Elegían actuar en horas de la madrugada, cuando la actividad era casi nula y los inmuebles resultaban más vulnerables. Utilizaban herramientas contundentes para fracturar puertas de acceso a trasteros y viviendas, forzaban cerraduras y, en algunos casos, realizaban orificios para facilitar el ingreso. Mientras ejecutaban los robos, uno de ellos permanecía alerta a las posibles presencias de vecinos o de patrullas policiales.

La reiteración de patrones en el horario, la selección de inmuebles y la instrumentación del mismo procedimiento facilitaron a los agentes la identificación de los responsables. El Grupo de Investigación y Apoyo de Haro, en el marco del 'Plan contra el Robo en Viviendas', lideró el seguimiento y la intervención, redoblando el despliegue preventivo y reforzando la vigilancia en las zonas objeto de los robos. Según reportó la fuente, para dificultar la labor policial, los presuntos autores alternaban los escenarios de actuación y repartían las tareas de vigilancia y ejecución durante los asaltos.

El medio precisó que la operación policial culminó con la detención de los dos jóvenes residentes en Haro y la emisión de la orden judicial contra el tercer implicado. Los delitos esclarecidos superan la veintena de trasteros afectados y casi una veintena de viviendas, con la particularidad de la reincidencia y la especialización mostrada en sus acciones.

Según destacó la fuente, estos hechos motivaron la intensificación de medios operativos y técnicos en ambas poblaciones, con la intención de mejorar la seguridad y restablecer la tranquilidad vecinal. La Guardia Civil subrayó el efecto negativo de este tipo de delitos en comunidades residenciales, especialmente cuando se produce repetidamente en los mismos inmuebles, mientras que el valor acumulado en objetos y desperfectos da cuenta del efecto perdurable de la situación para los damnificados.

La investigación ha permitido establecer los vínculos entre los hechos cometidos en La Rioja y los antecedentes en Salamanca, lo que evidencia la movilidad y coordinación de los implicados según la información publicada. Los equipos policiales continúan trabajando bajo el marco del plan nacional para prevenir este tipo de delitos contra el patrimonio, apuntando a desarticular grupos especializados y dar respuesta a las inquietudes de los habitantes de zonas residenciales y rurales.