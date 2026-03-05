Agencias

La computación cuántica crea la primera molécula con una topología electrónica de half Möbius

Guardar

Investigadores de IBM y varias universidades han creado la primera molécula con una topología electrónica de half Möbius, lo que destaca el papel de los ordenadores cuánticos en la exploración del mundo y la materia que lo compone.

Un equipo internacional de científicos de IBM, la Universidad de Manchester, la Universidad de Oxford, ETH Zurich, EPFL y la Universidad de Regensburg han creado y caracterizado una molécula cuyos electrones viajan a través de su estructura en un patrón similar a un sacacorchos que altera fundamentalmente su comportamiento químico.

Se trata de la primera observación experimental de una topología electrónica de half Möbius en una sola molécula, y la investigación se ha publicado este jueves en Science.

El descubrimiento supone un avance científico en dos frentes, como explican desde IBM en una nota de prensa. Para la química, demuestra que la topología electrónica (la propiedad que rige cómo se mueven los electrones a través de una molécula) puede ser diseñada deliberadamente y no simplemente encontrarse en la naturaleza.

Para la computación cuántica, es una demostración concreta de una simulación cuántica, que representa directamente el comportamiento de la mecánica cuántica, a escala molecular, para producir conocimiento científico que, de otro modo, habría permanecido fuera de alcance.

La molécula, con la fórmula C13Cl2, se ensambló átomo por átomo en los laboratorios de IBM a partir de un precursor personalizado sintetizado en la Universidad de Oxford. Para ello, se eliminaron átomos individuales, uno a uno, mediante pulsos de voltaje calibrados con precisión en condiciones de ultraalto vacío y a temperaturas cercanas al cero absoluto.

Los experimentos con microscopía de efecto túnel y de fuerza atómica, ambas técnicas pioneras de IBM, se combinaron con computación cuántica para revelar una configuración electrónica sin precedentes en el registro existente de la química: una estructura electrónica que experimenta un giro de 90 grados en cada circuito, requiriendo cuatro vueltas completas para regresar a la fase inicial.

Desde IBM explican que esta topología de half Möbius es cualitativamente distinta a la de cualquier molécula conocida previamente y puede alternarse de forma reversible entre estados con torsión en el sentido de las agujas del reloj, en el sentido contrario y sin torsión. Esto demuestra que la topología electrónica no es una propiedad por descubrir, sino una que ahora puede ser diseñada deliberadamente en condiciones específicas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Los Veintisiete dan luz verde definitiva a las salvaguardas agrícolas del acuerdo con Mercosur

Bruselas establece procedimientos más ágiles para proteger cultivos europeos frente a importaciones desde Mercosur, permitiendo intervenciones rápidas ante posibles riesgos para el sector agrícola mediante nuevos umbrales y controles reforzados, a la espera de aval parlamentario europeo

Los Veintisiete dan luz verde

Irán afirma que "la teoría de la paz mediante la fuerza está manchada de sangre" tras ataque a una escuela

El principal asesor de seguridad iraní advirtió que la muerte de más de 150 personas en un bombardeo contra una escuela suma tensión, denunciando que Washington afrontará “miles de muertos y prisioneros” si lanza una operación terrestre sobre suelo iraní

Irán afirma que "la teoría

La JEC abre expediente sancionador a la ministra Elma Saiz por criticar al PP en Moncloa

El organismo electoral acordó iniciar una investigación formal contra la portavoz gubernamental tras considerar fundadas las denuncias de parcialidad y comentarios ofensivos proferidos durante una intervención oficial, petición impulsada por el principal partido de la oposición

La JEC abre expediente sancionador

La Copa de África Femenina se retrasa hasta verano de este año

La Copa de África Femenina

La OMS alerta del riesgo nuclear en Irán y sus graves consecuencias para la salud pública

El jefe de la OMS advierte que la escalada del conflicto podría desencadenar incidentes en instalaciones atómicas, lo que, según él, representa un peligro creciente para millones y complica la asistencia hospitalaria en varios países de la región

La OMS alerta del riesgo