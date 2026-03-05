Kallas convoca hoy una nueva reunión extraordinaria de ministros de Exteriores de la UE por la escalada en Irán

Representantes del Consejo de Cooperación del Golfo, entre ellos Jassim Mohammed Al-Budaiwi, estarán presentes en la próxima reunión promovida por la Unión Europea para coordinar respuestas regionales ante los recientes acontecimientos en Oriente Próximo. El medio de comunicación reportó que la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, convocó una nueva sesión extraordinaria de los ministros de Exteriores de los Veintisiete prevista para el jueves 5 de marzo, a partir de las 11:00 horas, con el objetivo de analizar la escalada del conflicto tras la ofensiva efectuada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Según informó el Consejo de la UE en un comunicado, durante esta reunión, desarrollada nuevamente en formato de videoconferencia, los ministros de Asuntos Exteriores de los Estados miembro intercambiarán valoraciones informales sobre la situación en la región de Oriente Próximo, poniendo especial atención en la crisis que afecta actualmente a Irán. Tal como publicó el medio, la inclusión de representantes del Consejo de Cooperación del Golfo, que agrupa a Arabia Saudí, Baréin, Kuwait, Omán, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, subraya el interés de la Unión Europea en integrar las voces y preocupaciones de los socios árabes del Golfo respecto al incremento de la tensión regional y su posible impacto geopolítico y económico.

El medio detalló que Kallas anunció la convocatoria desde Varsovia, explicando que esta nueva cita extraordinaria se produce apenas cinco días después del anterior encuentro celebrado el domingo pasado, el cual fue organizado como respuesta inmediata a los ataques de Estados Unidos e Israel del 28 de febrero dirigidos contra Irán. Tras dicha reunión, el Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) de la UE emitió una declaración solicitando la “máxima contención”, protección de civiles y respeto al derecho internacional, incluidos los principios de la Carta de Naciones Unidas y las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario.

En el comunicado posterior al anterior encuentro, los ministros de Exteriores de la Unión Europea instaron a evitar una escalada bélica que, según el texto reproducido por el medio, “mucho que perder en una guerra abierta” para la región de Oriente Próximo. Junto con este llamado, los jefes diplomáticos europeos denunciaron los ataques realizados por Irán contra países vecinos, calificándolos de “inexcusables”, y reiteraron su respaldo al pueblo iraní, manifestando su “solidaridad con el pueblo iraní y su apoyo contundente a sus aspiraciones fundamentales” para la consecución de un futuro en el que se garantice el pleno respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Según consignó la fuente, la presencia de Jassim Mohammed Al-Budaiwi, como Secretario General del Consejo de Cooperación del Golfo, responde a la necesidad de implementar una coordinación más estrecha en materia de seguridad y economía entre los Estados miembros del Consejo y la Unión Europea, en un contexto marcado por la incertidumbre y el reajuste de alianzas regionales tras la reciente ofensiva de Estados Unidos e Israel. Este acercamiento busca no solo evaluar los riesgos asociados a una posible extensión del conflicto armado, sino también identificar mecanismos para mantener la estabilidad y evitar repercusiones sobre la seguridad colectiva y la economía de ambas regiones.

El medio detalló asimismo que la reunión extraordinaria prevista para el 5 de marzo dará continuidad a los esfuerzos diplomáticos que la Unión Europea ha articulado en los últimos días y que, hasta el momento, se han centrado en la promoción del diálogo y el respeto a las normas internacionales. Los encuentros recientes han servido como plataforma para que los Estados miembros expresen sus posiciones y busquen consensos que permitan articular una respuesta común frente a la crisis.

De acuerdo con el medio, este nuevo encuentro refuerza la postura de la diplomacia europea orientada a evitar dinámicas desestabilizadoras en Oriente Próximo y a mostrar un frente unido tanto hacia los socios del Golfo como ante los actores implicados en el conflicto. La UE pretende, con ello, evitar la dispersión de esfuerzos y maximizar la influencia de su diplomacia en la búsqueda de soluciones que reduzcan el riesgo de una confrontación de mayor escala en la región.

El medio puntualizó que la cita, además de abordar la situación militar y política derivada de la ofensiva reciente, también incluirá el análisis sobre la protección de los derechos de los civiles y el respaldo a quienes dentro de Irán demandan el respeto a los derechos humanos en un entorno cada vez más incierto. Con la participación ampliada a representantes del Consejo de Cooperación del Golfo, la Unión Europea busca consolidar posiciones y explorar alternativas ante la reciente escalada que amenaza con tener implicaciones más allá de las fronteras de Oriente Próximo.