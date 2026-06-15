Iniesta defiende que España ganará el Mundial con la 'Teoría 116'

El exinternacional español Andrés Iniesta defiende que la selección española volverá a ganar el Mundial de fútbol en la presente edición de Estados Unidos, México y Canadá, que se disputa hasta el 19 de julio, por la 'Teoría 116', que es el minuto en el que marcó el gol del triunfo en Sudáfrica 2010.

Dieciséis años después de hacer historia al conquistar el Mundial de 2010 con 'La Roja', Andrés Iniesta presenta, junto a MediaMarkt, la 'Teoría 116', una hipótesis que conecta una serie de sorprendentes coincidencias matemáticas y futbolísticas para anticipar que España volverá a proclamarse campeona del mundo en 2026.

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La cadena de coincidencias arranca con un dato fundamental: España ganó su primer y único Mundial en el minuto 116 de la final. Ese torneo, en 2010, fue el primero en la historia en comenzar un 11-06. Sorprendentemente, el Mundial 2026 arranca, por segunda vez en la historia, también el 11 de junio.

La misma fecha de inicio y el mismo número en el marcador que decidió el título. Una coincidencia numérica con la que Iniesta, protagonista directo de aquella historia, juega para imaginar un nuevo triunfo de España en el Mundial.

Con la reciente victoria en la Eurocopa 2024, la selección española demuestra estar en su mejor momento. Según la 'Teoría 116', esta generación, podría estar destinada a revivir la misma historia. Una teoría que Iniesta lanza de la mano de MediaMarkt 'Lo siento, es que hay Mundial'.

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La campaña se ha difundido a través de diversos contenidos audiovisuales en las redes sociales de Andrés Iniesta y de MediaMarkt y, para celebrar la posible victoria de 'La Roja', se acompaña del sorteo de tres televisores Hisense de 116 pulgadas, el modelo de mayor tamaño del catálogo de MediaMarkt.