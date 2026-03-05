Israel ensalza que la "cooperación" entre Netanyahu y Trump contra Irán "está cambiando la historia"

Durante una conversación telefónica entre los ministros de Defensa de Israel y Estados Unidos, la delegación israelí expresó condolencias por la muerte de seis soldados estadounidenses en Kuwait, a consecuencia de un ataque con dron contra una instalación militar. A raíz de este episodio, el ministro de Defensa de Israel subrayó la labor que su país realiza para reforzar la protección de las fuerzas estadounidenses en la región. La noticia principal gira en torno a la ofensiva militar coordinada entre Israel y Estados Unidos contra Irán, una acción que, según datos oficiales, ha causado más de mil fallecimientos en territorio iraní.

Según publicó la agencia Europa Press, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, mantuvo un diálogo con su homólogo estadounidense, Pete Hegseth, para abordar la reciente operación conjunta. Katz sostuvo durante la llamada que "la cooperación entre el presidente Trump y el primer ministro Netanyahu contra Irán está cambiando la historia". Esta afirmación hace referencia a la campaña de ataques aéreos lanzada el 28 de febrero de manera sorpresiva, la cual ha desatado un nuevo episodio de tensión militar en Oriente Próximo.

De acuerdo con Europa Press, la cartera de Defensa israelí también agradeció “el firme apoyo” brindado desde Washington. Katz hizo especial mención a la “amplia asistencia” que el gobierno estadounidense ha otorgado a Israel para proteger a la población civil frente a los misiles lanzados por Irán. De la misma forma, afirmó que la cooperación entre las fuerzas armadas estadounidenses e israelíes es “estrecha y sin precedentes”, lo que, según el ministro, abre la posibilidad de alcanzar todos los objetivos de la campaña militar actual.

El medio Europa Press consignó que tras los ataques coordinados por Estados Unidos e Israel, las autoridades iraníes confirmaron el deceso de más de un millar de personas. Dentro de ese número se encuentran el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, así como ministros y altos mandos del ejército iraní. La respuesta de Teherán consistió en el lanzamiento de misiles y drones dirigidos contra instalaciones israelíes y bases estadounidenses ubicadas en distintos países del Oriente Próximo.

El diálogo entre los dos países, según Europa Press, incluyó mensajes de solidaridad por las bajas estadounidenses producidas en Kuwait. Ahí, seis militares perdieron la vida tras el impacto de un dron en una base militar, un hecho que el gobierno israelí lamentó al más alto nivel, comprometiéndose a continuar colaborando en la seguridad de las tropas estadounidenses desplegadas en la zona.

La cooperación entre Estados Unidos e Israel busca responder a lo que ambas administraciones definen como amenazas estratégicas desde Irán. El gobierno israelí agradeció a las autoridades estadounidenses su respaldo político y militar, y señaló que la asistencia recibida ha resultado fundamental para enfrentar los ataques con misiles. El ministro Katz enfatizó que las acciones conjuntas persiguen “cumplir todos los objetivos de la guerra”, en alusión a la campaña militar en curso.

Las repercusiones de la ofensiva, según los reportes de Europa Press, han intensificado las hostilidades en la región, dando pie a nuevos enfrentamientos y represalias. El ataque aéreo del 28 de febrero derivó en la muerte de figuras clave del liderazgo iraní, lo que provocó una escalada inmediata en el conflicto militar, con intercambio de armamento pesado entre los bandos enfrentados.

El agradecimiento por parte de Israel a la administración de Estados Unidos incluyó referencias explícitas a la “defensa de la población civil”, destacando la contribución estadounidense en la interceptación de misiles y la disuasión de nuevas ofensivas. Estos hechos, de acuerdo con las declaraciones recogidas por Europa Press, refuerzan la alianza militar y política entre los dos países.

Las manifestaciones de las autoridades israelíes, según detalló Europa Press, subrayan el carácter excepcional de la cooperación actual, calificándola como la más estrecha dentro de la historia militar conjunta reciente. El ministro Katz reiteró la intención de “seguir haciendo todo lo posible” para salvaguardar a las fuerzas estadounidenses y consolidar los avances alcanzados tras la ofensiva militar.

La situación en Oriente Próximo permanece volátil tras las acciones del 28 de febrero. El número de bajas reportadas en Irán, que incluye a altos responsables políticos y militares, representa un golpe significativo para la cúpula de ese país. Al mismo tiempo, la muerte de militares estadounidenses en territorio kuwaití evidencia el grado de exposición de las fuerzas extranjeras en la región y la magnitud del conflicto abierto entre los diferentes actores estatales involucrados.

Los detalles proporcionados por Europa Press muestran que la relación bilateral entre Washington y Tel Aviv ha adquirido un nuevo nivel de coordinación tanto en lo operativo como en lo estratégico. El apoyo estadounidense ha contribuido a la defensa del espacio aéreo israelí y a los despliegues preventivos contra amenazas transfronterizas. El contenido de la conversación entre los ministros pone de manifiesto el compromiso de Israel con las operaciones de seguridad regional y la determinación de continuar colaborando estrechamente con Estados Unidos en el contexto de las hostilidades con Irán.

Las consecuencias de la ofensiva aún se desarrollan, y la dinámica entre Estados Unidos, Israel e Irán permanece como un elemento central para el equilibrio en Oriente Próximo, según los reportes recopilados por Europa Press.