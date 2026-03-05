Irán anuncia un nuevo ataque contra una base militar de EEUU en Kuwait

El ministro de Exteriores de Kuwait, Yaber al Ahmed al Sabá, subrayó que la seguridad de los países miembros del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo es un asunto indivisible y advirtió que cualquier infracción de la soberanía de uno de sus Estados miembros equivale a una vulneración directa de la seguridad colectiva de la región. Esta declaración respondía a un reciente ataque con drones sobre una base militar estadounidense en Kuwait, acción que involucró aeronaves no tripuladas y reavivó las tensiones en Medio Oriente.

Según reportó la cadena de televisión iraní IRIB, la Armada de Irán reconoció haber atacado una base de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en territorio kuwaití. En un comunicado citado por IRIB, las fuerzas militares iraníes confirmaron que “hace horas, las unidades de drones de la Armada atacaron la base”, en alusión directa a las instalaciones estadounidenses. El motivo del ataque, detalló IRIB, fue la respuesta a la ofensiva militar realizada el sábado por fuerzas israelíes y estadounidenses contra Irán, intensificando el intercambio de hostilidades que se observa en la zona.

El medio IRIB precisó que la acción ofensiva iraní se produjo mediante el uso de aeronaves no tripuladas equipadas para llevar a cabo operaciones sobre objetivos militares estratégicos relacionados con Estados Unidos en la región. Estas operaciones forman parte de una escalada regional tras el reciente enfrentamiento entre Irán y una coalición de fuerzas estadounidenses e israelíes, lo que, según las fuentes citadas por IRIB, refleja las repercusiones directas del conflicto sobre aliados y bases estadounidenses desplegadas en países cercanos.

En reacción a estos hechos, el Ministerio de Exteriores de Kuwait emitió un comunicado divulgado a través de plataformas digitales, donde calificó el uso de drones sobre instalaciones estadounidenses en territorio kuwaití como "una flagrante violación de la soberanía del Estado de Kuwait". De acuerdo con el mensaje oficial, Al Sabá señaló que esta acción constituye también un incumplimiento del Derecho Internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, considerando además que vulnera la soberanía regional al afectar directamente a los países miembros del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo.

De acuerdo con el comunicado, Kuwait reafirmó su derecho a proteger su integridad y la de sus habitantes bajo el amparo del Artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, que reconoce la legítima defensa ante actos de agresión. El gobierno kuwaití subrayó su disposición a emplear “todas las medidas necesarias” para salvaguardar tanto su soberanía como la seguridad de los ciudadanos y residentes en su territorio, como parte de sus obligaciones ante el aumento de las amenazas en el entorno próximo.

El Ministerio de Exteriores kuwaití también alertó sobre los posibles efectos de los ataques y la amenaza que representa para la estabilidad energética internacional, dado que la seguridad del tráfico marítimo y el funcionamiento de los puertos en el Golfo resulta fundamental para el suministro global de energía. "La amenaza iraní a la seguridad de navegación y movimiento de buques se extiende a la seguridad energética mundial, la estabilidad económica internacional y la sostenibilidad de las cadenas de suministro", indicó el comunicado divulgado en redes sociales por la diplomacia kuwaití y recogido por distintos medios.

Tal como remarcó el ministro Al Sabá, la postura de Kuwait apunta a coordinar acciones diplomáticas junto al resto de los países del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo para contener cualquier riesgo a la seguridad colectiva. Destacó que cualquier acto hostil dirigido a uno de los Estados miembros pone en peligro al conjunto del bloque y puede desembocar en una ampliación del conflicto en una región clave para la economía y la seguridad globales.

Durante la jornada del jueves, las autoridades iraníes sostuvieron que los ataques contra bases militares estadounidenses forman parte de su respuesta a las acciones ofensivas previas en suelo iraní, según consignó IRIB. La cadena estatal puso en contexto la ofensiva, recordando la operación llevada a cabo tanto por Estados Unidos como por Israel el sábado anterior, que motivó una reacción directa del gobierno de Teherán hacia objetivos susceptibles en la región.

La sucesión de ataques ha intensificado la preocupación sobre el impacto que la escalada militar puede generar en la seguridad energética global, dada la importancia de las infraestructuras petroleras y de transporte marítimo en el Golfo Pérsico. Autoridades kuwaitíes advirtieron, según información de IRIB y comunicados oficiales, sobre el riesgo de perturbaciones en el suministro internacional derivado de incidentes militares en aguas estratégicas e instalaciones portuarias de la zona.

El comunicado del Ministerio de Exteriores de Kuwait reiteró la importancia de respetar la soberanía y los límites internacionales reconocidos, al tiempo que reclamó a la comunidad internacional medidas para contener la escalada y evitar violaciones futuras. Varias fuentes citadas por medios oficiales kuwaitíes y por IRIB señalaron que cualquier agravamiento del conflicto pondría en peligro la estabilidad económica mundial debido al posible bloqueo de rutas críticas para el suministro de crudo y mercancías.

Diversas declaraciones difundidas por la diplomacia kuwaití y recogidas por IRIB finalizaron recordando que el país mantiene abiertos todos los canales diplomáticos para asegurar la defensa de sus intereses y actúa conforme a los principios internacionales, con el objetivo de preservar la paz y la seguridad tanto a nivel interno como en el conjunto del Golfo.