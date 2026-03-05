Irán afirma que "la teoría de la paz a través de la fuerza está manchada de sangre" tras el ataque a una escuela

Alí Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán y asesor principal del fallecido líder iraní, el ayatolá Alí Jamenei, subrayó la exigencia de una investigación ante la comunidad internacional y la responsabilidad que, a su juicio, corresponde a Estados Unidos e Israel por la tragedia ocurrida en Minab. Tal como consignó el medio original, el jefe judicial de Hormozgán, Mojtaba Qahremani, informó que 140 de los fallecidos en el ataque han sido identificados y que se ha iniciado el proceso de pruebas de ADN para determinar la identidad de otras 25 víctimas que aún restan por individualizar. Según comunicó la citada autoridad judicial, fragmentos de las armas utilizadas en el bombardeo a la escuela se hallan en poder de los investigadores y han sido trasladados para sus análisis, con el fin de incorporar estos elementos en una posible instancia ante tribunales internacionales.

Según informó la fuente, Lariyani afirmó que “la teoría de la paz a través de la fuerza está manchada de sangre" tras el ataque que provocó la muerte de más de 150 personas, mayoritariamente niñas, en una escuela ubicada en Minab. El asesor vinculó directamente la acción con la ofensiva combinada de Estados Unidos e Israel, y responsabilizó a tales actores tras señalar: “Con el martirio en masa de niñas en una escuela en Minab a manos de matones israelíes y estadounidenses, la teoría de la paz a través de la fuerza está manchada de sangre”, según consignó el medio de origen. Lariyani también remarcó su crítica dirigiéndose al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionando sus declaraciones sobre la búsqueda de libertad en Irán y señalando: “Señor Trump. ¿Cuál fue el himno que compuso para la libertad de Irán? Dios hará caer en desgracia con sus propias manos a los que engañan”.

El medio detalló que, de acuerdo con las autoridades judiciales de la provincia de Hormozgán, la magnitud del ataque requirió desplegar esfuerzos forenses e involucró a equipos especializados en identificación, dada la situación en que quedaron algunos cuerpos tras el bombardeo. Los fragmentos de armas incautados se encuentran en proceso de análisis, con el propósito de esclarecer la procedencia exacta del material bélico y determinar potenciales responsabilidades internacionales.

El artículo, según publicó la fuente, situó la tragedia dentro de un contexto de intensificación de enfrentamientos armados en la región. La ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní contabiliza, según datos divulgados por autoridades locales, más de mil personas fallecidas en Irán. Entre las víctimas se encuentran figuras de alto rango, incluido el líder supremo Alí Jamenei y varios integrantes del gabinete y el mando militar del país.

En respuesta a estos ataques, el Ejército iraní ha lanzado acciones de represalia que incluyen el uso de misiles y drones, según consignó el medio de comunicación, dirigidas tanto hacia territorio israelí como hacia bases estadounidenses en otros países de Oriente Próximo. De este modo, el episodio en Minab se enmarca en una escalada de violencia de características regionales, cuyas consecuencias han alcanzado a la estructura política y militar más alta de Irán y han desencadenado respuestas armadas hacia actores internacionales.

El medio también recogió la importancia que las autoridades iraníes otorgan a la investigación en curso sobre el ataque a la escuela, enfatizando que el material recopilado y analizado podría derivar en la apertura de procedimientos ante cortes internacionales. Las autoridades reiteraron su postura de atribuir la responsabilidad de los hechos a Estados Unidos e Israel y de buscar una respuesta de la comunidad internacional, en tanto continúan los trabajos de identificación y recolección de pruebas en Minab.