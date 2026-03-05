Irak condena los ataques en el Kurdistán iraquí tras la operación "preventiva" de Irán contra "separatistas"

El Ministerio de Inteligencia de Irán notificó que facciones separatistas con respaldo de Estados Unidos e Israel planeaban cruzar la frontera e iniciar ataques en zonas urbanas y fronterizas de Irán. Ante estas acusaciones, la República Islámica efectuó el miércoles una ofensiva con drones contra una base del Partido para la Libertad del Kurdistán (PAK), situada en territorio del Kurdistán iraquí, donde, según reportó la agencia informativa, al menos un integrante de ese grupo opositor kurdo perdió la vida. Los líderes políticos más destacados de Bagdad han respondido repudiando la operación y calificando los bombardeos como una infracción a la soberanía nacional de Irak.

Según informó la agencia Europa Press, el presidente Abdelatif Rashid, el primer ministro Mohamed Shia Al Sudani, el titular del Parlamento Haibat al Halbusi y el presidente del Consejo Supremo Judicial Faiq Zaid sostuvieron una reunión en el Palacio de Bagdad este jueves para analizar la situación tras la ofensiva iraní. Los líderes iraquíes manifestaron de forma unánime que el país no aceptará que su territorio funcione como base para ataques ni para poner en peligro la seguridad de dirigentes y poblaciones vecinas. Las autoridades remarcaron que rechazan cualquier utilización de suelo iraquí para fines bélicos ajenos, señalando que respetar la soberanía y la independencia nacional constituye una prioridad en la postura oficial.

En una declaración difundida por la Presidencia de Irak, las figuras principales del Estado exhortaron al cese inmediato de toda actividad militar en la región, reclamaron respeto a la soberanía y pidieron a la comunidad internacional intervenir de manera urgente para impedir una escalada que desemboque en un conflicto de mayores dimensiones. La declaración indica que tanto a nivel interno como externo, el camino diplomático y la negociación resultan, a juicio de las autoridades, el mecanismo más adecuado para mitigar las tensiones y buscar una solución duradera al diferendo con Teherán.

De acuerdo con el canal Europa Press, el ataque realizado por Irán se sustentó en la afirmación de que "grupos separatistas terroristas planeaban entrar desde la frontera" con apoyo internacional para ejecutar atentados. Las fuerzas de seguridad kurdas en Irak han confirmado la muerte de al menos un opositor durante estos eventos, mientras que las autoridades locales han expresado su preocupación por el impacto en la estabilidad general del norte del país y la seguridad de su población civil.

El entorno de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí se mantiene bajo tensión tras la operación. La presencia de grupos armados kurdos en la zona limítrofe ha sido motivo de fricción permanente entre Bagdad y Teherán, y, según publicó Europa Press, las autoridades iraquíes enfatizaron que no tolerarán que su territorio se utilice para lanzar ataques contra Estados vecinos ni para hostigar a gobiernos próximos.

Mientras tanto, milicias proiraníes conocidas como la Resistencia Islámica en Irak han emitido mensajes en los que amenazan con tomar represalias contra las fuerzas de cualquier país europeo que cooperen o suministren apoyo logístico y militar a Estados Unidos e Israel dentro de Irak. Estas declaraciones han incrementado la preocupación por la posibilidad de que el conflicto derive en implicaciones internacionales más extensas o en influjos armados adicionales en la zona.

El comunicado de la Presidencia de Irak, reproducido por Europa Press, además insta a reforzar la coordinación diplomática entre los países de la región y la comunidad internacional, alegando que "la estabilidad del Kurdistán iraquí y del conjunto de Irak solo puede garantizarse mediante el diálogo y la cooperación, evitando que el territorio sea escenario de enfrentamientos externos". Las autoridades pidieron que los actores internacionales eviten toda acción que pueda agravar la situación y reiteraron su voluntad de resolver las diferencias mediante canales institucionales y diplomáticos.

En suma, la ofensiva ejecutada por drones iraníes sobre posiciones kurdas en Irak, justificada por Teherán como una medida preventiva ante el posible ingreso de fuerzas separatistas, ha encendido las alarmas en la capital iraquí y motivado un rechazo conjunto de sus máximos representantes políticos, quienes demandan medidas para preservar la integridad nacional y evitar que el conflicto adquiera dimensiones regionales o internacionales, según publicó Europa Press.