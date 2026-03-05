Florida reabre una investigación contra Raúl Castro por el derribo de avionetas en 1996

James Uthmeier, fiscal general de Florida, destacó la importancia de conseguir “una resolución y algún tipo de rendición de cuentas” en relación al ataque aéreo de 1996 contra dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate, un hecho que provocó la muerte de cuatro personas, la mayoría ciudadanos estadounidenses de origen cubano. Durante una rueda de prensa celebrada en Miami, Uthmeier confirmó la reapertura de la investigación criminal contra Raúl Castro, quien se encontraba al mando de las Fuerzas Armadas cubanas en ese momento. Según reportó la agencia EFE, el incidente, que tuvo lugar el 24 de febrero de 1996, continúa siendo una de las demandas históricas de la comunidad cubana en Florida y de los familiares de las víctimas.

La reanudación de las indagaciones se enmarca en el aniversario de los acontecimientos, que según la fiscalía, reaviva la necesidad de esclarecer y sancionar a los responsables. El fiscal general subrayó que tanto bajo leyes estatales como federales, toda acción lesiva contra ciudadanos de Florida deberá recibir el correspondiente proceso judicial. “Esa investigación continuará. Ahora tenemos una gran relación de trabajo con el Gobierno federal”, afirmó Uthmeier, de acuerdo con lo publicado por EFE. De este modo, enfatizó la coordinación entre autoridades estatales y federales para afrontar casos que afectan a residentes locales.

La operación militar de febrero de 1996 provocó la muerte de los pilotos estadounidenses Mario de la Peña, Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., y el residente legal Pablo Morales, todos de ascendencia cubana. Según consignó EFE, el gobierno cubano justificó el derribo de las aeronaves argumentando que se trataba de una “invasión” aérea perpetrada por supuestos “terroristas”. Sin embargo, Hermanos al Rescate operaba como una organización humanitaria, con sede en Miami, dedicada durante la década de los noventa a sobrevolar aguas internacionales para detectar y ayudar a balseros cubanos que buscaban escapar del régimen de la isla.

El caso ha estado rodeado, desde hace casi tres décadas, por un intenso debate político y social en Florida, donde reside una de las comunidades cubanoamericanas más numerosas de Estados Unidos. Según informó EFE, grupos del exilio cubano han mantenido durante años una intensa presión para obtener justicia y mantener el asunto vigente tanto en la agenda local como nacional.

La decisión de reabrir la investigación ha sido recibida con declaraciones públicas por parte de relevantes representantes de la comunidad cubana en Miami. Marcel Felipe, presidente del Museo Americano de la Diáspora Cubana, describió el anuncio como “un gran día para la justicia” a través de un comunicado divulgado este miércoles. Felipe comunicó que la semana anterior mantuvieron conversaciones con el fiscal general para evaluar la posibilidad de procesar a Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el ataque mortal a las avionetas. “El fiscal general se mostró interesado en revisar el caso y hoy escuchamos los primeros resultados”, señaló Felipe, citado por EFE.

El contexto político actual también ha influido en el resurgimiento del caso. Según detalló EFE, la presión política ante la administración de Cuba se intensificó bajo el mandato de Donald Trump. En ese marco, los congresistas de Miami María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart, todos de origen cubano, han solicitado este año al Departamento de Justicia que presente cargos contra Raúl Castro por el incidente de 1996, reforzando el reclamo de la comunidad y de los familiares afectados.

El incidente aéreo y su tratamiento por parte de las autoridades estadounidenses y cubanas han tenido impacto internacional desde hace tres décadas. Las investigaciones previas no derivaron en acusaciones directas contra altos funcionarios cubanos. Según publicó EFE, la reapertura de la causa por parte de la fiscalía de Florida marca un nuevo capítulo en la búsqueda de justicia para los cuatro fallecidos y sus familias. La coordinación con entidades federales podría modificar el rumbo que ha seguido el caso desde su inicio.

El grupo Hermanos al Rescate gozó de especial relevancia durante los años noventa, especialmente tras la ola migratoria de cubanos en balsas durante 1994, conocida como la Crisis de los Balseros. Sus operaciones, centradas en el rescate y la vigilancia humanitaria de migrantes en el mar, suscitaron tanto reconocimiento como controversia política debido a las tensiones entre Washington y La Habana.

A treinta años del suceso, la posibilidad de que Raúl Castro enfrente cargos en territorio estadounidense resurge con el compromiso expreso de la fiscalía general de Florida. Según detalló EFE, se mantienen vigentes tanto las demandas de justicia como la presión política, social y judicial ejercida desde distintos ámbitos de la comunidad cubanoamericana. Las investigaciones se desarrollan en coordinación con las autoridades federales, y la reanudación del caso continúa generando expectativa entre los sectores vinculados a las víctimas y al exilio cubano.