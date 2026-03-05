FlixOlé celebra el centenario de Paco Rabal con un especial de casi 50 películas

El próximo 8 de marzo se cumplen 100 años del nacimiento de Francisco Rabal, actor en filmes como 'Viridiana' de Luis Buñuel o 'Los santos inocentes' de Mario Camus. Y para celebrar el centenario del inigualable interprete aguileño, FlixOlé propone un viaje a través de su filmografía con un ciclo que estará disponible a partir de este viernes 6 de marzo y que incluirá cinco nuevas incorporaciones al catálogo de la plataforma.

Desde su meteórico ascenso en el cine español a finales de los años 40 hasta los icónicos personajes a los que dio vida en su madurez interpretativa, esta colección recoge, además, cinco estrenos en FlixOlé: 'Llanto por un bandido' (Carlos Saura, 1964), 'Fra Diávolo' (Giorgio Simonelli y Miguel Lluch, 1962), 'Trío de damas' (Pedro Lazaga, 1960), 'Goya, historia de una soledad' (Nino Quevedo, 1971) y 'El hombre que perdió su sombra' (Alain Tanner, 1991).

Actor de temperamento indomable, voz profunda y mirada luminosa, Paco Rabal cuenta con una de las carreras más brillantes de la historia del cine español. De origen humilde, el murciano se empapó del mundo de la actuación trabajando como electricista en Estudios Chamartín. Más adelante, comenzó a forjar su presencia en pantalla bajo la dirección de Rafael Gil con filmes como 'La guerra de Dios'.

Colaboró con cineastas de todas las corrientes y generaciones, desde José Luis Sáenz de Heredia a Luis Buñuel. En el panorama internacional, trabajó bajo los mandos de realizadores de la talla de Michelangelo Antonioni, Luchino Visconti, Claude Chabrol o William Friedkin.

CINCO ESTRENOS DE PACO RABAL EN FLIXOLÉ

Con una mezcla de rudeza y magnetismo, Rabal desmontó el tópico romántico del bandolero en el segundo largometraje de Carlos Saura, 'Llanto por un bandido', donde dio vida a uno de los forajidos más famosos del siglo XIX: "el Tempranillo". Lejos de la épica complaciente, el actor interpretó con intensidad un relato de rebeldía y dignidad frente al abuso de poder en un wéstern andaluz que, de manera alegórica, abordaba la represión del régimen franquista.

Otro de los estrenos destacados de la colección será 'Goya, historia de una soledad'. Rabal interpretó al pintor aragonés en varias ocasiones y llegó a confesar que aquel papel despertó en él una vocación plástica. La película explora la dimensión íntima y desgarrada del creador, adentrándose en sus tinieblas y en la conexión entre arte, compromiso y soledad.

A ambas incorporaciones se sumarán 'Fra Diávolo', ambientada en la Italia ocupada por las tropas napoleónicas; 'Trío de damas', comedia costumbrista en la que Rabal se pone en la piel de un marido abrumado por las distintas personalidades de su mujer; y 'El hombre que perdió su sombra', filme por el que obtuvo el premio a mejor actor principal del Círculo de Escritores Cinematográficos (CEC) y en el Festival de Montreal.

RABAL: UNA CARRERA PROLÍFICA

Desde sus comienzos como figurante hasta convertirse en uno de los rostros más importantes del cine español, Rabal levantó su carrera interpretando a personajes de fuerte arraigo popular. En los años 50 se consolidó con títulos como 'La guerra de Dios' (Rafael Gil), 'Hay un camino a la derecha' (Francisco Rovira Beleta), propuesta cercana al neorrealismo con tintes de cine negro que le valió la Concha de Plata, y 'Amanecer en puerta oscura' (José María Forqué), cine de bandoleros con alegato social y un memorable final.

https://www.youtube.com/watch?v=y6zaLN5-71M

Durante la década siguiente trabajó en filmes del calibre de 'Viridiana' (Luis Buñuel), hito del audiovisual mundial y símbolo de ruptura, o 'Noche de verano' (Jorge Grau), donde interpretó a un cínico galán en un relato de enredos burgueses al más puro estilo 'La dolce vita'.

Tras unos años de vaivenes profesionales, los 80 marcaron un renacer rotundo en su carrera. Recuperó el favor masivo del público en 'Truhanes', y su Azarías en 'Los santos inocentes' de Mario Camus le hizo alcanzar la cima interpretativa, obteniendo el galardón (ex aequo) a mejor actor en Cannes.

https://www.youtube.com/watch?v=oQ8DGJ_9dUk

En 'Epílogo', bajo los mandos de Gonzalo Suárez, Goya de Honor de este año 2026, exploró registros más introspectivos. La televisión lo inmortalizó como el inolvidable protagonista de 'Juncal', ficción dirigida por Jaime de Armiñán donde dio vida a un torero retirado que se transformó en icono popular.

A partir de los 90 reafirmó su libertad creativa en propuestas como 'Así en el cielo como en la tierra' de José Luis Cuerda. Cerró un círculo vital encarnando de nuevo al pintor aragonés en 'Goya en Burdeos', de nuevo bajo los mandos de Carlos Saura. Más de medio centenar de títulos reunidos por FlixOlé componen el mapa de una trayectoria irrepetible y necesaria para entender el cine español.