Feijóo retoma su agenda de campaña en CyL y ofrecerá un mitin este viernes en La Bañeza (León)

Los planes del Partido Popular incluyen una serie de eventos sectoriales y caminatas por diferentes localidades de Castilla y León, con el objetivo de mantener el contacto directo con los ciudadanos y subrayar la idea de que la organización es la principal alternativa a Pedro Sánchez. Según publicó Europa Press, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tiene previsto reanudar este viernes su agenda de campaña en la región, sumando actos que fortalecerán la presencia del partido en la recta final antes de las elecciones autonómicas del 15 de marzo.

La formación detalló que Feijóo encabezará un mitin en La Bañeza (León) a las 19.00 horas, en el Teatro Municipal. Participarán junto a él el alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, y la candidata por León, María José Álvarez Casais. Además, se anticipa que Feijóo regrese a Castilla y León el próximo domingo, ampliando de esta manera su actividad en la comunidad.

Europa Press informó que la campaña de Feijóo comenzó el viernes anterior en Salamanca, realizando visitas a los municipios de Vitigudino y La Fuente de San Esteban, y culminó esa jornada con un mitin en Ciudad Rodrigo. El sábado, el itinerario siguió en Ávila, donde Feijóo participó en un acto del partido junto a Alfonso Fernández Mañueco, actual presidente de la Junta y candidato a la reelección. El recorrido programado por Feijóo y su equipo prevé paradas en todas las provincias de Castilla y León, desplegando una estrategia de “presencia intensa” con aproximadamente una decena de actos de campaña.

El cierre de estas actividades está agendado para el viernes 13 de marzo en Valladolid, donde Feijóo volverá a coincidir en el escenario con Mañueco, según consignó Europa Press. Además de los mítines formales, la estrategia integra encuentros sectoriales enfocados en diferentes áreas de interés regional y actividades en la vía pública. El partido busca así mostrar apertura al diálogo con vecinos y colectivos, en línea con su objetivo electoral.

El Partido Popular busca revalidar el gobierno regional en Castilla y León, comunidad que ha estado bajo su control de forma continua durante casi cuatro décadas. En los últimos comicios autonómicos, celebrados en 2022, el PP alcanzó 31 escaños, equivalentes al 31,43 % de los votos. Esta cifra quedó lejos de la mayoría absoluta, fijada en 41 escaños, lo que llevó a la formación a pactar con Vox para lograr la investidura. Vox, liderado a nivel nacional por Santiago Abascal, obtuvo un crecimiento significativo en esas elecciones, pasando de 1 a 13 escaños y consolidándose como la tercera fuerza más votada en la región, solo por detrás del PSOE.

Alfonso Fernández Mañueco, que aspira a su tercer mandato como presidente autonómico, señaló en una entrevista concedida a Europa Press hace dos semanas sus aspiraciones para este nuevo proceso electoral: “Yo quiero ganar y quiero obtener el mejor resultado y conseguir el mayor apoyo y la mayor confianza. Mi aspiración es esa, conseguir la mayor confianza de las personas de nuestra tierra”. Mañueco busca así incrementar tanto el número de votos como la presencia de su partido en las Cortes regionales.

La reactivación de la campaña de Feijóo en Castilla y León responde a la importancia estratégica de esta región en el tablero político español, dada su extensión territorial y el peso electoral que representa. La agenda del presidente del Partido Popular contempla acercamientos tanto con militantes como con simpatizantes, previendo actividades donde la escucha activa y la interacción sean protagonistas, según informaron portavoces de la formación al medio Europa Press.

El calendario de actos y la selección de lugares evidencia el esfuerzo de la dirección nacional del PP por movilizar apoyos y consolidar su base electoral a escasas semanas de la cita con las urnas. Los encuentros en diversos municipios persiguen fortalecer la identificación del partido con los problemas y demandas de la población local, así como reforzar la visibilidad de los candidatos populares en cada provincia.

El liderazgo de Feijóo en la campaña va acompañado de figuras destacadas del PP en el ámbito local y regional, lo que refuerza el mensaje de cohesión y unidad de la formación en un contexto de competencia electoral. De acuerdo con Europa Press, la organización aspira a traducir la movilización de su estructura en un crecimiento de apoyos electorales, tras la experiencia de gobiernos de coalición y la fragmentación del voto en anteriores citas electorales en la comunidad.

El Partido Popular, al diseñar una campaña con presencia en todos los territorios y actividades variadas, busca contrarrestar la dispersión del voto y maximizar sus opciones de gobierno sin depender de alianzas externas, consolidando así su hegemonía en Castilla y León, según publicaron distintos portavoces de la formación consultados por Europa Press.