Escenas de dolor y desolación en el último adiós a Fernando Ónega. Sonsoles, destrozada

Después de una intensa y larguísima jornada en la que han sido incontables las personalidades que han querido dar su último adiós a Fernando Ónega en la capilla ardiente instalada en la Casa de Galicia de Madrid tras su fallecimiento el pasado martes 3 de marzo a los 78 años, destacando la presencia de la Reina Letizia, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, junto a varios Ministros y otros políticos relevantes como Alberto Núñez Feijoó, José Luis Martínez-Almeida, o Mariano Rajoy; comunicadores como Susanna Griso, Iñaki Gabilondo, Lorenzo Milá, Mariló Montero, Carlos Alsina, Olga Viza, Matías Prats, o Joaquín Prat; o compañeros y amigos de Sonsoles Ónega como Ana Obregón, Terelu Campos, Tamara Gorro, Norma Duval, María José Suárez, Carmen Lomana, o Miguel Lago, los restos mortales de uno de los periodistas más destacados de la historia de nuestro país abandonaban el velatorio en un momento tan emocionante como desgarrador por la desolación de su familia.

Con la música de unos gaiteiros tocando en directo en honor a sus orígenes gallegos como banda sonora de su despedida, el féretro de Fernando Ónega, precedido de numerosas coronas de flores (destacando la del Rey Juan Carlos con los colores de la bandera de España) salía de la casa de Galicia produciéndose una emotiva escena con sus seres queridos como protagonistas, que sin poder contener las lágrimas han sacado fuerzas para aplaudir al icónico maestro de la comunicación en su adiós público antes de ser enterrado en la más estricta privacidad.

En primer lugar, siguiendo al féretro, la que fue su mujer durante los últimos 25 años y su mejor apoyo y compañera en sus últimos años de vida, Ángela Rodrigo, que abrazada al hijo que tenían en común, Fernando Ónega Jr. (23) rompía a llorar sin consuelo.

También la hija mayor del periodista, Cristina Ónega -que siguiendo sus pasos es una destacada profesional de la comunicación detrás de las cámaras, y actualmente ocupa la subdirección de los Servicios Informativos de TVE- junto a su hijo y su marido.

A pocos centímetros de su hermana, Sonsoles Ónega que, totalmente destrozada, ha protagonizado las imágenes más desgarradoras de este último gran homenaje a su padre. Abrazada a sus hijos Yago y Gonzalo, y con su pareja Juan Montes pendiente de ella en todo momento, la popular presentadora se ha roto por completo, llorando emocionadísima mientras veía el féretro de su padre abandonar la Casa de Galicia en el coche fúnebre, despidiendo no solo a su progenitor sino también a su maestro, que le hizo amar su profesión y la empujó a convertirse en una de las periodistas más queridas de nuestro país.