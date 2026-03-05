ERC pedirá que el Parlament rechace el acuerdo de Mercosur en el pleno de la semana que viene

La moción presentada por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Parlament incluye una solicitud para que el Govern acelere la aplicación del Plan Estratégico de Alimentación de Catalunya y aborde de forma prioritaria el control del foco de peste porcina africana en el territorio autonómico. Según detalló Europa Press, este documento se debatirá en el pleno de la próxima semana y contiene, además, una petición para que la Cámara catalana rechace de manera expresa el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur.

La propuesta del grupo de ERC surge tras la decisión de la Comisión Europea de avanzar con una aplicación provisional del acuerdo, a la espera del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acerca de la validez legal del mismo. En este contexto, la formación republicana pide que el Parlament se posicione en contra tanto del acuerdo con Mercosur como de cualquier avance en su implementación, hasta que el tribunal comunitario resuelva sobre el mecanismo.

El texto registrado por ERC, según reportó Europa Press, solicita que el Parlament respalde la resolución previa de la Eurocámara. En ese acuerdo, el Parlamento Europeo instó a no aplicar el acuerdo de libre comercio entre la UE y los países de Mercosur hasta que el TJUE evalúe su ajuste a la normativa europea. En línea con esta postura, ERC requiere que la Generalitat defienda en los foros europeos la inclusión de “cláusulas espejo” efectivas en todos los tratados comerciales con terceros países. Estas cláusulas buscan igualar las condiciones de producción y estándares exigidos a los productos locales frente a los importados, evitando posibles desventajas competitivas.

La moción registrada también hace referencia al contexto sanitario en relación con la peste porcina africana en Cataluña. En ella, ERC reclama al Govern que refuerce de manera inmediata el control sobre la población de jabalíes en un radio de 20 kilómetros alrededor del foco detectado de la enfermedad. Además, el texto pide que las medidas para reducir la población de estos animales se extiendan a otras zonas de la comunidad autónoma.

Como parte de esta estrategia para combatir la propagación de la peste porcina africana, el grupo parlamentario de ERC plantea que el Ejecutivo catalán publique semanalmente un informe detallando la evolución de la enfermedad. Asimismo, piden que la gestión de la peste porcina africana se incorpore a la agenda del Procicat, el órgano que coordina la protección civil en Cataluña, aunque insisten en que ello no sustituya el plan de contingencia ya diseñado frente a los brotes epidémicos.

De acuerdo con Europa Press, la moción cataloga como prioritaria la defensa de la producción agrícola y ganadera local, y resalta la necesidad de establecer mecanismos que garanticen tanto la competitividad de los productos catalanes como la seguridad alimentaria del territorio. ERC subraya la importancia de acelerar la ejecución del Plan Estratégico de Alimentación para proporcionar una respuesta más efectiva frente a los retos que enfrenta el sector.

Estas demandas surgen en un escenario europeo marcado por debates sobre la liberalización de los intercambios comerciales y la presión de sectores económicos preocupados por la competencia extranjera que podría suponer el tratado Mercosur. La inclusión de requisitos ambientales, sanitarios y sociales en los acuerdos internacionales, así como la transparencia sobre la evolución de brotes de enfermedades animales, forman parte del paquete de solicitudes presentadas por el grupo que lidera la moción.

Europa Press informó que el grupo de ERC ha centrado sus esfuerzos no solo en el rechazo al pacto tradicional con Mercosur, sino en promover reformas institucionales que refuercen tanto las garantías frente a riesgos sanitarios como la posición de los productos catalanes y europeos en el mercado internacional. Este enfoque responde, según la propia moción, a la necesidad de proteger la agricultura, la ganadería y la salud pública en Cataluña, mientras se mantiene el escrutinio sobre los acuerdos que la Unión Europea sostiene con países externos al bloque.