El 60% de enfermeras y fisioterapeutas se ha planteado abandonar la profesión por problemas de conciliación, según SATSE

El 68,36 por ciento de las enfermeras y fisioterapeutas se muestra insatisfecha con la conciliación entre su vida laboral y la personal y familiar, y el 60,4 por ciento se ha planteado abandonar la profesión por este motivo.

Así lo indican los resultados de una macroencuesta que ha presentado este jueves el Sindicato de Enfermería (SATSE) en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, en la que han participado 11.481 enfermeras y fisioterapeutas. De ellas, el 87,85 por ciento son mujeres y el 12,15 por ciento hombres.

La encuesta forma parte de la nueva campaña de información y sensibilización que, bajo el lema 'Que no dejen tu vida en pausa', pretende visibilizar y denunciar los graves problemas de conciliación que sufren las profesionales de enfermería y fisioterapia en España.

"El derecho a poder conciliar nuestra vida profesional con la personal es permanentemente vulnerado desde las administraciones públicas y las empresas sanitarias privadas, que priorizan el ahorro económico y la productividad por encima de las personas. Es un grave problema que nos afecta a nivel profesional y personal y que también perjudica al sistema sanitario y a la atención y cuidados de los pacientes", ha señalado la adjunta a la Secretaría de Acción Sindical de SATSE, Paloma Repila.

Además, el 61,2 por ciento de las encuestadas afirma que los problemas de conciliación afectan a su salud mental y el 56,87 por ciento dice que a su salud física. La mitad apunta que inciden en sus relaciones familiares y personales, y el 47,15 por cien a su rendimiento.

Por su parte, ocho de cada diez (78,82%) resalta que la falta de medidas de conciliación afecta al cumplimiento de sus responsabilidades familiares y casi una misma proporción (77,82%) detalla que las tensiones generadas en el trabajo afectan a su vida personal y familiar.

FALTA DE PROFESIONALES

El sondeo de SATSE también pregunta por cuáles son las condiciones de trabajo que más afectan a la conciliación, y un 81,61 por ciento apunta a la falta de personal en los centros. Además, un 69,54 por ciento se refiere a los cambios de turnos imprevistos; un 60,48 por ciento, a trabajar los fines de semana y festivos; el 57,87 por ciento, a la falta de antelación con la que se facilita el cuadrante de trabajo, y el 55,48 por ciento, a trabajar por las noches.

"No somos suficientes enfermeras en España y tenemos que pelear para que las plantillas se adapten a la complejidad asistencial", ha indicado Repila en relación con la proposición de ley sobre ratios de enfermeras, que se encuentra en periodo de enmiendas en el Congreso de los Diputados.

En cuanto a las consecuencias de los problemas y barreras para conciliar, la secretaria de la Comisión de Igualdad de SATSE, Carmen Guerrero, ha explicado que las principales son la pérdida de oportunidades de desarrollo profesional y laboral, así como económicas, y la dificultad para hacer planes a corto, medio y largo plazo.

Así, el 61,48 por ciento cree que los problemas de conciliación afectan mucho a su desarrollo profesional y laboral. En concreto, el 47,9 por ciento renuncia a oportunidades de formación; el 23,5 por ciento, a oportunidades laborales, y el 14,4 por ciento, a oportunidades de promoción.

En el aspecto económico, más de la mitad (54,71% ) señala que los problemas de conciliación afectan mucho a su economía. Ocho de cada 10 profesionales (80,12%) tienen a alguna persona a su cuidado (hijos, familiares dependientes), y, por esta causa, el 39,06 por ciento ha tenido que pedir un permiso para reducir su jornada, con la consiguiente pérdida retributiva.

SOLUCIONES REFLEJADAS EN EL NUEVO ESTATUTO MARCO

La adjunta a la Secretaría de Acción Sindical de SATSE, Paloma Repila ha subrayado que a nivel estatal se ha conseguido que la reforma la Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud contemple "mejoras y avances reales". "Como el reconocimiento expreso de la conciliación como un derecho, la regulación de la jornada a 35 horas, la limitación de las guardias y una mayor previsibilidad en la planificación de los turnos", ha destacado.

Tras ello, se ha referido al reconocimiento del "solape de jornada" como tiempo efectivo de trabajo; la ampliación de la consideración de periodo de trabajo nocturno y que los servicios de salud deberán negociar un Plan de Conciliación que hasta ahora no era obligatorio. También se reconoce el derecho a la desconexión digital fuera del horario de trabajo y al disfrute fraccionado de la excedencia por cuidado de familiares.

Por ello, ha asegurado que SATSE reclamará a los partidos políticos en el Congreso que todas estas mejoras no sean modificadas o "desvirtuadas" durante la tramitación de la ley, y, una vez se apruebe, exigirá en las mesas de negociación de cada autonomía que se hagan realidad con la mayor celeridad posible.