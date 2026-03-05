El Pentágono anunció que Jeffrey O'Brien y Robert Marzan son los dos militares restantes que murieron en un ataque con dron iraní ocurrido el 1 de marzo en Port Shuaiba, Kuwait, un incidente que aún se encuentra bajo investigación. Según informó el Departamento de Defensa a través de comunicados citados por diversos medios, O'Brien y Marzan formaban parte de la Reserva del Ejército y desempeñaban funciones logísticas en un centro de mando militar atacado días después de la ofensiva conjunta lanzada por Estados Unidos e Israel. Las autoridades estadounidenses señalaron que la identificación de ambos será confirmada por el forense, completando así la información sobre los seis soldados fallecidos en el ataque atribuido a Irán.

De acuerdo con la información publicada por el Pentágono, la difusión de los nombres de O'Brien y Marzan se produce un día después de que las autoridades estadounidenses dieran a conocer la identidad de los otros cuatro militares muertos en el mismo ataque. El Departamento de Defensa subrayó que los seis uniformados fallecieron tras el impacto de un dron sobre instalaciones militares estadounidenses ubicadas en Kuwait, una zona que se ha visto especialmente afectada por la violencia derivada del incremento de tensiones en Oriente Próximo.

Según detalló la cadena de noticias y recogió el informe oficial, el ataque a Port Shuaiba se enmarca en la respuesta iraní a la operación militar iniciada el 28 de febrero por fuerzas de Estados Unidos e Israel. La ofensiva inicial de estas fuerzas desencadenó posteriores represalias de Irán, entre ellas el ataque contra el centro logístico donde se encontraban los militares estadounidenses. Este hecho se suma a otros episodios de violencia en la región, ya que Irán también ha atacado territorio israelí y otros intereses estadounidenses en distintos puntos de Oriente Próximo.

El medio consignó que la cifra oficial reconocida por el Ejército de los Estados Unidos es de seis militares muertos en estas agresiones atribuidas a Irán. Sin embargo, según publicó la fuente citando a autoridades iraníes, las consecuencias del conflicto han causado más de mil fallecidos en la región, incluyendo a civiles. Entre las víctimas, las autoridades iraníes mencionaron la muerte del líder supremo Alí Jamenei, un dato que subraya la magnitud del enfrentamiento.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos confirmó que la investigación sobre el ataque en Port Shuaiba continúa, sin descartar la posibilidad de esclarecer detalles adicionales sobre la autoría y el alcance de la operación. Las fuentes oficiales estadounidenses han recalcado que tanto O'Brien como Marzan colaboraban con tareas logísticas imprescindibles para el funcionamiento del mando militar en la zona, y que su pérdida supone una baja significativa para las fuerzas desplegadas en Kuwait.

El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán ha tensionado las relaciones diplomáticas y militares en la región desde la mencionada operación del 28 de febrero, informó el medio. Tras este suceso, el gobierno iraní intensificó su respuesta contra objetivos estadounidenses e israelíes, afectando directamente la seguridad en bases y centros operativos repartidos en varios países de Oriente Próximo.

Se espera que en los próximos días las autoridades proporcionen más información sobre el resultado de la investigación en curso. El Pentágono y el Departamento de Defensa han reiterado su compromiso de informar de los avances y de garantizar la identificación adecuada de todos los militares fallecidos, según las publicaciones realizadas hasta el momento.

El reporte de las agencias oficiales recogido por los medios indica que las operaciones militares en Oriente Próximo se desarrollan en un contexto de inestabilidad creciente, amplificada por los ataques y contraataques recientes que han implicado tanto a fuerzas estatales como a objetivos civiles. La identificación de los soldados Jeffrey O'Brien y Robert Marzan aporta mayor claridad sobre el saldo humano derivado del ataque en Kuwait y se incorpora a la lista de víctimas fatales del actual repunte de violencia según las autoridades estadounidenses y lo publicado por los medios que siguen de cerca el conflicto.