Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos asignaron las tareas de apoyo logístico en el puerto de Shuaiba, en Kuwait, a un grupo de seis militares cuya identidad se divulgó de manera completa tras el reciente ataque con dron a su centro de operaciones táctico. Según informó la agencia EFE, el Pentágono reveló los nombres de los dos últimos militares fallecidos, con el objetivo de reconocer públicamente la entrega de los soldados caídos durante la operación.

El mayor Jeffrey O'Brien, de 45 años y oriundo de Indianola, Iowa, junto con el suboficial Robert Marzan, de 54 años de Sacramento, California, fueron las identidades divulgadas el miércoles por el Gobierno de Estados Unidos. De acuerdo con un comunicado emitido por el propio Departamento de Defensa y citado por EFE, Marzan se encontraba en las instalaciones cuando el dron colisionó con el centro de mando y se considera la víctima fatal que perdió la vida instantáneamente en el lugar.

El listado completo de los fallecidos, difundido previamente por el Ejército estadounidense y reportado por EFE, incluye a los soldados identificados el martes: capitán Cody Khork, de 35 años y residente de Florida; sargento Noah Tietjens, de 42 años de Nebraska; sargento Nicole Amor, de 39 años, originaria de Minnesota; y sargento Declan Coady, de 20 años, procedente de Iowa. Todos estaban bajo las órdenes del Comando de Sostenimiento, unidad cuya función principal radica en proveer soporte y asistencia logística a las operaciones militares de Estados Unidos desplegadas en la región.

La notificación oficial de las identidades responde tanto al protocolo de transparencia institucional como al deseo expreso de rendir tributo a quienes perdieron la vida en cumplimiento del deber. El Ejército estadounidense, citado por EFE, resaltó como propósito de la publicación de los nombres el reconocimiento a su servicio y el homenaje a los miembros fallecidos de las fuerzas armadas.

El incidente se produjo el domingo más reciente en el puerto de Shuaiba, durante la ejecución de operaciones estadounidenses en Kuwait. El dron que causó la explosión logró esquivar los sistemas defensivos aéreos antes de impactar contra el centro de mando, según consignó el Comando Central estadounidense en la información reproducida por la agencia EFE.

Las repercusiones del ataque, atribuido a Irán durante esa semana, marcaron una escalada en el nivel de riesgo para el personal militar estadounidense en la zona. Las circunstancias específicas del ataque, reportó EFE, impidieron una intervención efectiva de las defensas instaladas en el área, lo que llevó a los fallecimientos de los seis soldados mencionados.

La divulgación de información sobre las víctimas permite a sus familias, comunidades de origen, y a la opinión pública nacional e internacional tener claridad respecto a las consecuencias del incidente. A su vez, las autoridades militares estadounidenses han reiterado su compromiso de ofrecer apoyo a los allegados de los caídos, de acuerdo con las prácticas habituales en estos casos y en conformidad con la normativa vigente.

El Comando de Sostenimiento desempeña un papel clave en el sostenimiento operativo de las tropas estadounidenses en el extranjero, encargándose de la logística, los suministros y el apoyo necesario para el correcto desarrollo de las acciones militares. Según detalló EFE, los militares identificados formaban parte de la estructura encargada de garantizar el flujo de recursos vitales para la continuidad de la operación en la base de Shuaiba.

El ataque en Kuwait refleja los niveles de tensión y complejidad en los escenarios donde Estados Unidos mantiene despliegues militares y pone de manifiesto los retos que enfrentan las fuerzas desplegadas, dado el uso de nuevas tecnologías ofensivas como drones capaces de evadir sistemas antiaéreos.

Las autoridades estadounidenses, conforme a lo reportado por EFE, han insistido en la importancia de honrar a las víctimas y mantener a la población informada sobre los eventos que afectan a su personal en el exterior. El proceso de notificación a los familiares, realizado antes de la difusión pública de los nombres, siguió el protocolo habitual en estos contextos.

El caso de Shuaiba se suma a una serie de incidentes que involucran ataques a bases e instalaciones de Estados Unidos en la región, en un contexto de tensión persistente entre Washington y Teherán. La identificación de las víctimas y la publicación de sus datos personales constituye parte del registro oficial derivado de la operación militar y forma parte de las obligaciones institucionales del Departamento de Defensa hacia sus miembros.

El Pentágono mantiene abiertas las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del ataque y evaluar las medidas de seguridad implementadas, al tiempo que recalca el valor del personal militar caído durante la ejecución de sus responsabilidades. De acuerdo con EFE, autoridades militares han reiterado el mensaje de reconocimiento y solidaridad con los soldados afectados y sus familias.